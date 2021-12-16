Haberler Televizyon Videoları İşte Yeni ASGARİ ÜCRET... Başkan Erdoğan Yüzde 50'lik zam oranını açıkladı! Yeni rakam AGİ HARİÇ 4 BİN 250 TL

İşte Yeni ASGARİ ÜCRET... Başkan Erdoğan Yüzde 50'lik zam oranını açıkladı! Yeni rakam AGİ HARİÇ 4 BİN 250 TL

İşte Yeni ASGARİ ÜCRET... Başkan Erdoğan Yüzde 50'lik zam oranını açıkladı! Yeni rakam AGİ HARİÇ 4 BİN 250 TL
16.12.2021 15:42

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Son dakika haberi! İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı. Nihai kararı açıklayan Başkan Erdoğan "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır." dedi. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." şeklinde konuştu.

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