Dünya piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bekliyor

Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişeler, pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor. Yapılan bazı araştırmalar, aşılarda Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 80'in üzerinde olan koruma oranının Omicron'da önemli ölçüde gerilediğini gösterirken, ABD'li ilaç firması Pfizer ise Omicron'a karşı geliştirilen antiviral ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Omicron'un diğer varyantlara kıyasla daha hafif semptomlar göstermesinin salgının biteceği anlamına gelmediği ve alarmda olunması gerektiği uyarısında bulundu.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ POWELL'DA
Salgının seyrine dair haber akışı her ne kadar gündemin üst sıralarında yer almaya devam etse de yatırımcıların odağında bugün Fed'in dün başlayan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın açıklamaları bulunuyor.
Analistler, Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, ancak yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon ve rekor seviyedeki üretici fiyatları karşısında bankanın geçen ay açıkladığı tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırabileceğini söyledi.
Sözle yönlendirmeler konusunun daha fazla önem kazandığı yılın son toplantısında, Powell'ın şahin tutumunu sürdürüp sürdürmeyeceği ve 2022 faiz patikasına dair bir ipucu verip vermeyeceğinin kritik olacağını vurgulayan analistler, karar ve açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
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