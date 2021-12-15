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    • Ekonomi
    • 15.12.2021 09:04
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    • 15.12.2021 09:04
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    15 Aralık dolar alış satış fiyatları canlı! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL oldu? Güncel dolar grafiği!

    Haftanın üçüncü işlem gününde dolar, euro ve sterlin kurunda yaşanan gelişmeler sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik sürerken 2022 dolar tahminleri de merak ediliyor. Dolar/TL, dün 14,20'nin üzerinde işlem gördü. Benzer grafikleri çizen euro/TL ise pazartesi 16,50 sınırına dayandıktan sonra dün 16,20'ler düzeyinde el değiştirdi. Peki,15 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!

    takvim.com.tr
    15 Aralık dolar alış satış fiyatları canlı! Bugün dolar ne kadar oldu?

    15 Aralık dolar ve euro fiyatları arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükseliş ve küresel çapta artmaya devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırılıyor. Peki, 15 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!

    12 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 14,4573

    Dolar satış: 14,4740

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 16,3041

    Euro Satış: 16,3601

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 19,1475

    Pound satış: 19,2248

    ANLIK FİYATLAR!

    GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

    Türkiye'de ve dünyada merkez bankalarının yılın son faiz kararlarını açıklayacağı haftanın ikinci gününde yurt içinde Hazine ihalesi ve konut satış rakamları takip edilecek. Yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları izlenecek.



        Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak, Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan beklentiye göre politika faizinin yüzde 14'e indirilmesi bekleniyor. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

        AA Finans'ın 20 ekonomistle gerçekleştirdiği anketin medyanı da 100 baz puan indirimi işaret ediyor.

        Öte yandan Fed'in varlık azaltımına gidip gitmeyeceği de izlenecekeler arasında. Son faiz kararında Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımında 15 milyar dolarlık azalmaya gideceği duyurulmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.

        Fed faiz kararını 15 Aralık'ta açıklayacak.

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        Haberler Ekonomi 15 Aralık dolar alış satış fiyatları canlı! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL oldu? Güncel dolar grafiği!
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