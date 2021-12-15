15 Aralık dolar alış satış fiyatları canlı! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL oldu? Güncel dolar grafiği!

15 Aralık dolar ve euro fiyatları arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükseliş ve küresel çapta artmaya devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırılıyor. Peki, 15 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!
12 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 14,4573
Dolar satış: 14,4740
EURO NE KADAR?
Euro alış: 16,3041
Euro Satış: 16,3601
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 19,1475
Pound satış: 19,2248
ANLIK FİYATLAR!
GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
Türkiye'de ve dünyada merkez bankalarının yılın son faiz kararlarını açıklayacağı haftanın ikinci gününde yurt içinde Hazine ihalesi ve konut satış rakamları takip edilecek. Yurt dışında Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD üretici fiyatları izlenecek.