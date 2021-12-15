15 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşının yatırıldığı iller merak ediliyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşının yatırıldığı iller merakla araştırılıyor. Ödeme alan vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden bu yana konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıp yapılmadığı da akıllarda yer alıyor. Peki, 15 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte o sorunun cevabı...
15 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşının Aralık ayı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.