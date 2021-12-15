15 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşının yatırıldığı iller merak ediliyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşının yatırıldığı iller merakla araştırılıyor. Ödeme alan vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden bu yana konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıp yapılmadığı da akıllarda yer alıyor. Peki, 15 Aralık 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte o sorunun cevabı...