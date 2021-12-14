Siber güvenlik girişimleri desteklenecek

Teknopark İstanbul, İSTKA desteği ile 'Beyaz Şapkalı' olarak da bilinen siber güvenlik uzmanlarını girişimci yapacak. Teknopark İstanbul ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi ortaklığında siber güvenlik ekosisteminin güçlü oyuncularıyla birlikte oluşturulan Cybercube, dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşın yenilikçi siber güvenlik girişimlerin artmasına ve siber saldırıların azalmasına katkı sağlayacak. Cybercube programı, siber güvenlik odağında proje fikrini doğrulamış girişimcilerin çıkarma aşamasında oldukları ürünlerini doğrulama ve satışa hazır getirme amacıyla, eğitim, mentorluk, danışmanlık, bilişim laboratuvarı sunucu odası, bulut veri depolama gibi destekler sunacak. 6 ay boyunca sürecek programda girişimciler için 'demo day' etkinliği de yer alacak.

9 KONUDA 5 HAFTA EĞİTİM

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Siber Güvenlik Kümelenmesi işbirliğinde yürütülecek Cybercube, 3 dönem boyunca desteklenecek. Performans değerlendirme kriterleri yüksek girişimlere 6 ay ek süre verilebilecek. Girişimcilere kuluçka programına kabul edilmeleri durumunda farklı alanlarda eğitim de olacak. Projesi onaylananlar 5 hafta boyu online eğitim ve sonrasında diğer desteklerin yer aldığı sürece dahil olacak. 9 farklı konu başlığı altında eğitim verilecek.