3 Aralık canlı döviz kuru! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolarda son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yüksek döviz kurlarına bir kez daha müdahale etti. Merkez Bankası, geçtiğimiz gün de satım yönünden müdahale etmişti. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euro kuru hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 3 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!
3 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 13,7065
Dolar satış: 13,7087
EURO NE KADAR?
Euro alış: 15,5277
Euro Satış: 15,5529
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 18,1932
Pound satış: 18,2356
ANLIK FİYATLAR!
Son haftalarda döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka arkaya hamleleri geliyor.
"SATIM YÖNÜNDEN MÜDAHALE..."
Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.