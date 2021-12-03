3 Aralık canlı döviz kuru! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolarda son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yüksek döviz kurlarına bir kez daha müdahale etti. Merkez Bankası, geçtiğimiz gün de satım yönünden müdahale etmişti. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euro kuru hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 3 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!