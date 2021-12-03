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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 15:30
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    • 03.12.2021 15:30
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    3 Aralık canlı döviz kuru! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası dolarda son durum!

    3 Aralık dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Son haftalarda döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka arkaya hamleleri geliyor. Merkez Bankası tarafındna yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi. Peki, Peki, 3 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    3 Aralık canlı döviz kuru! Bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve Sterlin kaç TL oldu?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yüksek döviz kurlarına bir kez daha müdahale etti. Merkez Bankası, geçtiğimiz gün de satım yönünden müdahale etmişti. Bu gelişmelerin ardından dolar ve euro kuru hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 3 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    3 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 13,7065

    Dolar satış: 13,7087

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 15,5277

    Euro Satış: 15,5529

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 18,1932

    Pound satış: 18,2356

    ANLIK FİYATLAR!

    Son haftalarda döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka arkaya hamleleri geliyor.

    "SATIM YÖNÜNDEN MÜDAHALE..."

    Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

        NE OLMUŞTU?

        1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti.

        MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE

        TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaşmıştı.

        Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

        DÖVİZ KURLARINA KARŞI BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

        Merkez Bankası, 1 Aralık günü bir açıklama daha yaparak "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır." demişti.

        ''Satım yapılıyor'' 3 Aralık MB'den dövize müdahale!

        ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

        Başkan Erdoğan, o gün müdaheleye ilişkin "Merkez Bankası yasasında var. Müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi. Erdoğan asgari ücretle de ilgili "Asgari ücrette çok büyük bir artış olacak" demişti.

        Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,10 civarında değerleniyor.

        Euro/TL ise 14,80 civarlarından işlem görüyor.

        FAİZ MESAJI

        Öte yandan Başkan Erdoğan, konuk olduğu yayında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

        Başkan Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.
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