Emekliye çoklu zam müjdesi! SGK ve Bağkur maaşlarına seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı...

Emekli maaşlarına seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı amacıyla detaylar geliyor. SGK ve Bağkur'lu emekliye seyyanen zam ile ilgili arzlar haylidir dillendiriliyor. Öte yandan yapılacak zam seviyesind en mühim neden enflasyon rakamları oluyor. Aralık ayına geldiğimiz dönemde, Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Son senelerde yaşama geçirilen promosyon, bayram ikramiyesi, taban maaş düzenlemeleri emeklilerin gelirini yükseltirken, refahı artıracak çalışmalara devam ediliyor. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ilaveten fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.
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VERİLER GELİNCE 2022 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞECEK!
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.
ENFLASYONUN DURUMUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK!
Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre oluşturulan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 seviyesinde olacak. Fakat enflasyon bu tahmini aşarsa zam seviyesi da yükselecek.
YÜZDE 11'İ AŞACAK
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre senenin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu halde memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak..
Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.
Buna göre Ocak ayı artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.
Ocak zammı yüzde 11.17'ye ulaşırsa bu maaş 3 bin 641 lirayı, yüzde 12.01'i bulursa 3 bin 669 lirayı görecek.