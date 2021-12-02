Emekliye çoklu zam müjdesi! SGK ve Bağkur maaşlarına seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı...

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VERİLER GELİNCE 2022 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞECEK!

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYONUN DURUMUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK!

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre oluşturulan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 seviyesinde olacak. Fakat enflasyon bu tahmini aşarsa zam seviyesi da yükselecek.