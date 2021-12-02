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    • Ekonomi
    • 02.12.2021 11:18
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    • 02.12.2021 11:18
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    Emekliye çoklu zam müjdesi! SGK ve Bağkur maaşlarına seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı...

    SGK ve Bağkur maaşlarına 2022 Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili geri sayım başladı. Bu anlamda 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ise emeklilerin taleplerini sıraladı. Buna göre seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı da isteniyor. Enflasyon oranları göz önüne alınarak tespit edilen memur ve emekli zammı amacıyla kritik bir veri kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının sonrasında maaşlara yapılacak zam seviyesi belli olacak. İşte, 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi amacıyla kritik takvim...

    takvim.com.tr
    Emekliye çoklu zam müjdesi! Seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı...

    Emekli maaşlarına seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı amacıyla detaylar geliyor. SGK ve Bağkur'lu emekliye seyyanen zam ile ilgili arzlar haylidir dillendiriliyor. Öte yandan yapılacak zam seviyesind en mühim neden enflasyon rakamları oluyor. Aralık ayına geldiğimiz dönemde, Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Son senelerde yaşama geçirilen promosyon, bayram ikramiyesi, taban maaş düzenlemeleri emeklilerin gelirini yükseltirken, refahı artıracak çalışmalara devam ediliyor. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ilaveten fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    VERİLER GELİNCE 2022 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞECEK!

    Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

    ENFLASYONUN DURUMUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK!

    Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre oluşturulan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 seviyesinde olacak. Fakat enflasyon bu tahmini aşarsa zam seviyesi da yükselecek.

    YÜZDE 11'İ AŞACAK

    Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyon tahminine göre senenin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.17 olarak gerçekleşebilecek. Bu halde memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.17 olacak..

    Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla Ocak artışı yüzde 11.17'ye ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik TÜFE tahminine göre ise fark yüzde 7.01 olacak.

    Buna göre Ocak ayı artışı yüzde 12.01'i bulacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 275 liradan yüzde 8.72'lik orana göre 3 bin 561 liraya çıkacak.

    Ocak zammı yüzde 11.17'ye ulaşırsa bu maaş 3 bin 641 lirayı, yüzde 12.01'i bulursa 3 bin 669 lirayı görecek.


        (TÜED) GENEL BAŞKANI KAZIM ERGÜN EMEKLİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

        İNTİBAK TALEBİ

        Emeklilerin intibak yasası beklentisiyle ilgili de konuşan Ergün, "2000-2008 yılları arasında emekli olanların intibak yasası kaldı. Bu mağdur olmuş kesimin de hakkının ödenmesi için 2013'ten beri mücadele ediyoruz. İktidar partisinin bunu Meclis'e getirip çıkarması gerekir. 8 yıldır bekleyen bir intibak talebimiz var" ifadesini kullandı.

        "BAYRAM İKRAMİYELERİ DE ZAMDAN FAYDALANSIN"

        Bayram ikramiyelerinin, bayram öncesinde emekliye büyük bir katkı olduğunu söyleyen Ergün, "Bu ikramiyeler 6 ayda bir verilen zamlardan faydalanamıyor, sabit kaldı. İkramiye de 6 ayda bir artmalı" dedi.

        "EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTMALI"

        (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin çalışanlara göre daha düşük promosyon aldığını da söyledi. Promosyon ücretlerini devletin değil, bankaların ödediğine dikkat çeken Ergün, "Bu rakamlar, emekliler adına daha yukarılara çıkarılmalı" açıklamasını yaptı.

        SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?

        Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.

        EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

        5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

        EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

        2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.
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        Haberler Ekonomi Emekliye çoklu zam müjdesi! SGK ve Bağkur maaşlarına seyyanen zam, intibak, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu zammı...
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