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Haberler Ekonomi Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacak! Tüm SGK emeklileri için son fırsat!

Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacak! Tüm SGK emeklileri için son fırsat!

Tüm SGK emeklileri için son şans! SGK kapsamında emekliliğe hak kazanan milyonlarca vatandaş için yeni yıla kadar, 2 bin 500 liraya varan ek ödeme almak için son şans! SGK emeklilerinin anlaşmalı bankalar üzerinden maaşlarını almayı taahhüt etmeleri halinde başvuru sonrasında 2 bin 500 liraya kadar maaşa ek geri ödemesiz destek alması sağlanacak. Bankalardan gelen nakit promosyon fırsatları milyonlarca emeklinin yüzünü güldürmeyi başardı. İşte emekli maaşına ek destek almak için yapmanız gerekenler&hellip;

takvim.com.tr
01.12.2021 08:49 - Son Güncelleme: 01.12.2021 08:49
Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacak! Tüm SGK emeklileri için son fırsat!

Başvuru Yapan Herkese Geri Ödemesiz Nakit Desteği!

Tüm SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlanabileceği geri ödemesiz nakit promosyon desteği birçok vatandaşı memnun etmeyi başardı.

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Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacak! Tüm SGK emeklileri için son fırsat!

2 bin 500 TL ve üzerinde ikramiye desteği ile maaşını promosyon veren bankalara taşıyan tüm vatandaşlar destek kapsamında yer alacak. 2 bin 500 TL'ye kadar verilen nakit promosyonu kapsamında emekliler için nakit desteği sağlanması hedefleniyor.

Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacak! Tüm SGK emeklileri için son fırsat!

Başvuru tarihleri içinde taleplerini ileten tüm emeklilerin söz konusu maaş ek geri ödemesiz promosyon ödemelerini almaları sağlanacak.

Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacak! Tüm SGK emeklileri için son fırsat!

Akbank tarafından 2.500 TL'ye kadar verilen nakit promosyon desteği kapsamında ayrıca %0 faiz oranları ile erkenden maaş çekme avantajları da sunulacak.

Başvuru yapan herkese 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılacak! Tüm SGK emeklileri için son fırsat!

İki gün öncesinden maaşını faizsiz ve masrafsız olarak kullanmaya başlayabilecek tüm emekliler için ayrıca birçok bankacılık hizmetleri için de ücret talep edilmeyecek.

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