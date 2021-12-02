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Haberler Ekonomi Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, seyyanen zam! 2022'de emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur'luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, seyyanen zam! 2022'de emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur'luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

SGK-SSK ve Bağkur'luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu! Yeni yıla az bir zaman kala 2022 Ocak ayından itibaren milyonlarca emeklinin hangi oranda maaşlarına zam alacağı merak edilmeye başladı. SSK ve Bağ Kur emeklileri için yeni zam oranlarının belli olmasının ardında 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 12'ye kadar bir zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu zam oranlarının geçerli olması halinde 2000 yılı öncesinde en düşük emekli maaşının 2 bin 939 lira olması bekleniyor. İşte 2022 yılı emekli maaşı zam oranları. SGK Bağkur memur emeklileri kritik oranla 2022'de ceplerine girecek zam belli oldu! İşte yeni SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaş tablosu

takvim.com.tr
02.12.2021 08:59 - Son Güncelleme: 02.12.2021 08:59
Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, seyyanen zam! 2022’de emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

2022 Yılında Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde emeklilik aylığı almaya hak kazanan milyonlarca SSK ve Bağ Kur emeklisi için yeni yılda yapılacak zam oranları yavaş yavaş belli oluyor.

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Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, seyyanen zam! 2022’de emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

Son ayın verilerine göre şuanda %6,72 seviyesinde bir zammın yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan TCMB tarafından yıl sonu enflasyonu için yapılan yüzde 18,4'lük tahmin sonucu, ikinci altı ay için enflasyon beklentisi de yüzde 12'ye ulaştı.

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Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, seyyanen zam! 2022’de emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

Ekim ayı enflasyon rakamları dikkate alındığında ise şuan için yüzde 3,72 seviyesinde bir zam farkı oluştuğu ifade ediliyor. Kasım ve Aralık ayına ait geriye kalan iki ayın enflasyon rakamlarının da açıklanmasının ardından güncel oran belli olacak.

Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, seyyanen zam! 2022’de emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

5 milyondan fazla emeklinin 2022 Ocak ayından itibaren toplu sözleşme ile ayrıca memur ve memur emeklileri için yüzde 5'lik bir toplu sözleşme farkı da ödenecek.

Emekliler ve memurlara enflasyon farkı, seyyanen zam! 2022’de emekli maaşı zammı kaç TL? SGK-SSK ve Bağkur’luların 2022 yılı maaşı kuruşu kuruşuna belli oldu!

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Memur ve memur emeklisi için güncel enflasyon verileri ve zam tahminlerine bakıldığında, ekim ayı enflasyonu baz alınarak son 4 aylık hesaplamada yüzde 6,72 oranında bir fark görülüyor.

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