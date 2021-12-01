Yüzde 7.4 güçlü büyüdük

Türkiye, güçlü büyüme performansını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ekonomi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdü. Son 4 yılın en yüksek üçüncü çeyrek büyümesi yakalanırken; Haziran sonunda 765.1 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hasıla, Eylül'de 795.2 milyar dolara çıktı. Kişi başı gelir ise 9 bin 150 dolardan 9 bin 509 dolara yükseldi. TÜİK ilk çeyrekteki yüzde 21.7 büyümeyi de yüzde 22 olarak revize etti.

İHRACAT LOKOMOTİF

Türkiye üçüncü çeyrek büyümesinde dünyada dördüncü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) ikinci, G-20'de ise ilk sırada yer aldı. Dış ticaret, üçüncü çeyrekte ekonomik büyümeye en yüksek net katkıyı veren sektör oldu. İhracatın yüzde 25.6 arttığı üçüncü çeyrekte, ithalat yüzde 8.3 daraldı.

İhracattan büyümeye 5.02 puan katkı gelirken, daralan ithalat da büyümeyi 1.8 puan destekledi. Böylece net dış ticaretin büyümeye katkısı 6.8 puana ulaştı. Geçen yıl pandeminin etkisini en çok hisseden sektör olan hizmetler bu yılın üçüncü çeyreğinde turizm sektörünün güçlü katkısıyla yüzde 20.7 büyüdü ve ekonomiye 4.45 puanlık katkı yaptı. Vatandaş üçüncü çeyrekte tüketimini yüzde 9.1 artırarak ekonomik büyümeye 5.4 puanlık katkı sağladı. Geçen yıl yüzde 8.1 büyüyen sanayi üretimi, bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 10 büyüdü. Türkiye ekonomisinin 2021 yılını çift hane büyüme ile tamamlaması bekleniyor.

TEKER TEKER YÜKSELTİYORLAR

Türkiye güçlü büyüme verisi sonrası ilk revizyon Goldman Sachs'tan geldi. Goldman Sachs, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini yüzde 9.5'ten 10.5'e çıkardı. Diğer kuruluşlar da daha önce Türkiye için büyüme tahminlerini sürekli olarak yukarı doğru değiştirmişlerdi.