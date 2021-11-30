Yüksek faiz, düşük kur döngüsü kırılıyor! İşte Türkiye'nin istihdam ve büyüme odaklı ekonomi politikası
Ekonomide savaş, faiz ekonomisi ile üretim ekonomisi arasında oluyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında iki ekonomi anlayışının getirdiklerini tek tek anlattı. Erdem, Türkiyenin yeni ekonomi politikasının detayları hakkında bilgi verdi.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayında faiz ekonomisi ile üretim ekonomisinin dinamiklerini anlattı.
Faize dayalı ekonominin üretmeden kazanmanın yolunu açtığını belirten Faruk Erdem, bu ekonomi sistemiyle birlikte yüksek faiz, ekonomide durgunluk, enflasyon, işsizlik ve cari açık gibi sorunların ortaya çıktığını vurguladı.
Öncelikle 'kimle savaşıyoruz? sorusunu soralım... Aslında bu faiz ekonomisi ile üretim ekonomisinin savaşı. Bunu basit bir örnekle açıklayalım. Bir köy düşünelim, o köyde 20 tane hane olsun. Bu 20 hane 20 birimlik mal ve hizmet üretiyor. Bu 20 kişiden 3 kişi ben çalışmayacam demeye başlıyor. 17 kişi çalışıyor bu 3 kişi de faiz almaya başlıyor. Bu arada dışarıdan birileri geliyor ve o 17 kişinin ürettiği mal, hizmet ve kaynağı faiz olarak alıyor. Dolayısıyla 17 kişinin psikolojisini düşünün...
Faiz ekonomisi aslında üretmeden kazanmanın yolunu açıyor.