Yüksek faiz, düşük kur döngüsü kırılıyor! İşte Türkiye’nin istihdam ve büyüme odaklı ekonomi politikası

Öncelikle 'kimle savaşıyoruz? sorusunu soralım... Aslında bu faiz ekonomisi ile üretim ekonomisinin savaşı. Bunu basit bir örnekle açıklayalım. Bir köy düşünelim, o köyde 20 tane hane olsun. Bu 20 hane 20 birimlik mal ve hizmet üretiyor. Bu 20 kişiden 3 kişi ben çalışmayacam demeye başlıyor. 17 kişi çalışıyor bu 3 kişi de faiz almaya başlıyor. Bu arada dışarıdan birileri geliyor ve o 17 kişinin ürettiği mal, hizmet ve kaynağı faiz olarak alıyor. Dolayısıyla 17 kişinin psikolojisini düşünün...



Faiz ekonomisi aslında üretmeden kazanmanın yolunu açıyor.



