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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 15:25
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    • 30.11.2021 15:25
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    Türkiye üçüncü çeyrek büyüme rakamıyla G20'nin zirvesinde! Saldırılara rağmen emin adımlarla...

    Türkiye ekonomisi, faiz ve döviz baskılarına rağmen yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydederek, bu oranla verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. G20 ülkelerinden ABD ve Çin yüzde 4,9, Meksika yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Güney Kore'nin 3'üncü çeyrekte elde ettiği büyüme oranı yüzde 4, İtalya'nın yüzde 3,8 ve Endonezya'nın yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Fransa yüzde 3,3, Almanya yüzde 2,6, Japonya yüzde 1,3 büyüme performansı sergiledi.

    Türkiye 3’üncü çeyrek büyüme oranıyla G20’nin zirvesinde

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüme kaydederken salgının olumsuz etkilerinin görülmeye başlandığı ikinci çeyrekte yüzde 10,4 daralmıştı. Ekonomide normalleşme sürecinin etkisiyle 2020'nin 3'üncü çeyreğinde yüzde 6,3, son çeyreğinde de yüzde 6,2'lik büyüme oranına ulaşıldı.

    Yıl sonu büyüme beklentisi ne?

    Kovid-19 ile mücadeleyle geçen 2020 yılında ortalama yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışan Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 22 büyüme kaydetti.

    Türkiye, bugün açıklanan 3'üncü çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyüme performansıyla verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ülke olarak dikkati çekti. Birleşik Krallık yüzde 6,6, Suudi Arabistan yüzde 6,2'lik büyümeyle Türkiye'yi izledi.

    G20 ülkelerinden ABD ve Çin yüzde 4,9, Meksika yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Güney Kore'nin 3'üncü çeyrekte elde ettiği büyüme oranı yüzde 4, İtalya'nın yüzde 3,8 ve Endonezya'nın yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Fransa yüzde 3,3, Almanya yüzde 2,6, Japonya yüzde 1,3 büyüme performansı sergiledi.

        TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA DA 2. SIRADA
        Öte yandan Türkiye, 3'üncü çeyrek büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında da öne çıktı. Şili, bu dönemde baz etkisiyle yüzde 17,3 büyüyerek listenin zirvesinde yer alırken Türkiye, ikinci oldu. Şili geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,8 daralmıştı.

        Verisi açıklanan G20 ülkelerinin yılın 3'üncü çeyreğinde elde ettikleri büyüme oranları şöyle:

        Ülkeler Büyüme oranları (yüzde)
        Türkiye 7,4
        Birleşik Krallık 6,6
        Suudi Arabistan 6,2
        ABD 4,9
        Çin 4,9
        Meksika 4,7
        Güney Kore 4
        İtalya 3,8
        Endonezya 3,7
        Fransa 3,3
        Almanya 2,6
        Japonya 1,3

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