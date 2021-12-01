Asgari ücrette kritik gün geldi! Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette vergi yüküne formül
Türkiye'de milyonlar gözünü asgari ücret ile ilgili haberlere çevirdi. Asgari ücrette kritik gün geldi. Asgari ücrette ilk toplantı bugün yapılıyor. Toplantıda asgari ücrette vergi yüküne formüller aranırken, artışta beklentiler üç senaryo üzerine yoğunlaşıyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.
SABAH'ta yer alan habere göre, İşçi sendikaları ortak açıklama yaparak, ücretlilerde damga vergisinin kaldırılmasını, asgari ücret sonrası ilk vergi basamağında oranın yüzde 10 olmasını istedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını da Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.
NE KADAR VERGİ KESİLİYOR?
Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor.
Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi için işçinin maaşından yapılan aylık kesinti 214 TL. Taraflar ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını istiyor.