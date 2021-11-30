Sona gelindi, 83 milyon kulak kesildi! 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Brütten nete AGİ dahil asgari ücret kaç TL? 3 bin 500 - 3 bin 700 TL arası...
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 asgari ücret zammı için kritik gün gelip çatıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'de geçerli oalcak asgari ücreti belirleme çalışmalar kapsamında ilk toplantı 1 Aralık'ta başlıyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2022'de geçerli olacak asgari ücretin ekonomideki gelişmeler de dikkate alınarak tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu gelişmeler üzerinde zamma ilişkin ilk rakamlar da ortaya çıktı. 45 yıla bedel asgari ücret için üç senaryo konuşuluyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret 4 bin TL olur mu? İşte son gelişmeler...
Sona gelindi, 83 milyon kulak kesildi! 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Brütten nete AGİ dahil asgari ücret kaç TL? 3 bin 500 - 3 bin 700 TL arası... Asgari ücret için görüşmelerin başlamasına sayılı saatler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri 1 Aralık yani yarın başlıyor. AGİ dahil asgari ücret ve net asgari ücretin detayları merak ediliyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret 4 bin TL olur mu? Brütten nete AGİ dahil asgari ücret kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeler...
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni asgari ücret konusunda ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, asgari ücretin işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu yönüyle asgari ücret, insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağıdır. ILO Anayasası'nın girişinde, 'İşçinin ve ailesinin yalnızca geçimini temin eden ücret, insanca yaşamaya yeterli bir ücret değildir. Halbuki işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması gerekir' ifadesine yer verilmiştir. Üç işçi konfederasyonu 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır."