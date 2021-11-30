Sona gelindi, 83 milyon kulak kesildi! 2022 asgari ücret ne kadar oldu? Brütten nete AGİ dahil asgari ücret kaç TL? 3 bin 500 - 3 bin 700 TL arası... Asgari ücret için görüşmelerin başlamasına sayılı saatler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri 1 Aralık yani yarın başlıyor. AGİ dahil asgari ücret ve net asgari ücretin detayları merak ediliyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret 4 bin TL olur mu? Brütten nete AGİ dahil asgari ücret kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeler...