MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı dolar saldırısını deşifre etti: Kur 10-15 güne dengelenir

Dolar kurundaki hareketliliğin ardından gözler sanayicilere çevrildi. MÜSİAD Vizyoner'in 2021 Zirvesi'nin tanıtımı için düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, dolar kurunun beklenen seviyenin çok üstünde olduğunu belirterek, "Arkadaşlarla ve ekonomistlerle yaptığımız toplantıda kurun yıl sonunda 8.5-9 TL bandında olmasını bekliyorduk. 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.
DIŞ BORÇ ÖDEMESİ VAR
Kurun öngörülebilir olması gerektiğini belirten Asmalı, şöyle devam etti:
"İş adamları olarak isteğimiz kurda çok ani değişiklikler olmaması. Hem kamu hem de özel sektör borç ödemesi için dolar alınca kur hareketlendi. Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. 10-15 gün içinde bu oynaklığın geçeceğini düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. Kur zaten gerçek değerinin üzerinde. Mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda olumlu bir tablo bekliyoruz."
İTHALATI ÖZENDİRMEMELİ
Son dönemin ekonomi politikasına dair de değerlendirmelerde bulunan Asmalı, "Düşük faiz, yüksek kur, çokça üretim ve ihracat, sıfır cari açık gibi bir hedef var artık. Biz bunu MÜSİAD olarak destekliyoruz. Yıllardır Türkiye'de düşük kurdan dolayı üretim çarklarımız dönmedi ve hep ithalata bağımlı hale geldik. Biz iş adamları olarak beklentimiz kur ithalatı özendirmemeli" dedi.