MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı dolar saldırısını deşifre etti: Kur 10-15 güne dengelenir

Dolar kurundaki hareketliliğin ardından gözler sanayicilere çevrildi. MÜSİAD Vizyoner'in 2021 Zirvesi'nin tanıtımı için düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, dolar kurunun beklenen seviyenin çok üstünde olduğunu belirterek, "Arkadaşlarla ve ekonomistlerle yaptığımız toplantıda kurun yıl sonunda 8.5-9 TL bandında olmasını bekliyorduk. 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

DIŞ BORÇ ÖDEMESİ VAR