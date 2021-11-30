Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması! Kamu bankalarından tabandan kredi!

5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL veriliyor! Türkiye'de bankacılık piyasasında faiz oranları sürekli olarak değişim içinde olmaya devam ediyor. Faiz indirimi sonrasında bankaların kredi politikaları da değişiyor. Genellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ise kamu bankalarının ihtiyaç kredisi kampanyalarına fazlaca ilgi göstermeye devam ediyor. Nakit sıkışıklıkları amacıyla ucuz kredi peşinde olanlar kamu bankalarının ihtiyaç kredisi faizlerini araştırıyorlar. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması!
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranları ciddi bir merak hususu oluyor. Konut kredisi ürününde faiz indirimi yapan bu bankalar ihtiyaç kredisi faizlerinde de indirime gittiler mi? Şu ana kadar oluşturulan açıklamalara göre kamu bankaları gereksinim kredisi ürünlerinde rastgele bir faiz indirimi yoluna başvurmadılar. Fakat gene de pazar ortalamasının altında maliyetlerle kamu bankaları müşterilerine gereksinim kredisi vermeyi sürdürüyorlar.
ZİRAAT BANKASI 5 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİT HESAPLAMA
Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere banka doğrultusundan aylık yüzde 1,59 oranında faiz uygulandığı bildirildi. 36 ay vadeli 5 bin TL gereksinim kredisi kullananlar bankaya her ay 193,28 TL kredi taksiti ödüyorlar. Müşterilerin bu ihtiyaç kredisi amacıyla karşılamaları gereken senelik maliyet oranının ise yüzde 25 bulunduğu bildirildi. Ziraat Bankası bu maliyetlerle şu anda kamu bankaları arasında en ucuz faizle ihtiyaç kredisi veren banka olmayı sürdürüyor.
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