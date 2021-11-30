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    • Ekonomi
    • 01.12.2021 08:57
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    • 01.12.2021 08:57
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    Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması! Kamu bankalarından tabandan kredi!

    Kamu bankaları ihtiyaç kredileri faiz oranlarında, özel bankaların bir adım önünde yer alıyor. Bu anlamda Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi daha fazla tercih ediliyor. Peki kamu bankalarının ihtiyaç kredisi maliyetleri nelerdir? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası aylık yüzde kaç faizle ihtiyaç kredisi veriyor? İhtiyaç kredisi, bireylerin ticari hedefler dışında eğitim, seyahat, evlilik, taşınma, alışveriş, beyaz eşya gibi ya da sahip olunan borcu tespit edilen bireylerin her türlü ihtiyacını karşılamak değişik vade seçenekleri ile özel ve kamu bankalarının sağladığı finansal destektir.

    takvim.com.tr
    5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL veriliyor!

    5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL veriliyor! Türkiye'de bankacılık piyasasında faiz oranları sürekli olarak değişim içinde olmaya devam ediyor. Faiz indirimi sonrasında bankaların kredi politikaları da değişiyor. Genellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ise kamu bankalarının ihtiyaç kredisi kampanyalarına fazlaca ilgi göstermeye devam ediyor. Nakit sıkışıklıkları amacıyla ucuz kredi peşinde olanlar kamu bankalarının ihtiyaç kredisi faizlerini araştırıyorlar. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması!

    Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranları ciddi bir merak hususu oluyor. Konut kredisi ürününde faiz indirimi yapan bu bankalar ihtiyaç kredisi faizlerinde de indirime gittiler mi? Şu ana kadar oluşturulan açıklamalara göre kamu bankaları gereksinim kredisi ürünlerinde rastgele bir faiz indirimi yoluna başvurmadılar. Fakat gene de pazar ortalamasının altında maliyetlerle kamu bankaları müşterilerine gereksinim kredisi vermeyi sürdürüyorlar.

    ZİRAAT BANKASI 5 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİT HESAPLAMA

    Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere banka doğrultusundan aylık yüzde 1,59 oranında faiz uygulandığı bildirildi. 36 ay vadeli 5 bin TL gereksinim kredisi kullananlar bankaya her ay 193,28 TL kredi taksiti ödüyorlar. Müşterilerin bu ihtiyaç kredisi amacıyla karşılamaları gereken senelik maliyet oranının ise yüzde 25 bulunduğu bildirildi. Ziraat Bankası bu maliyetlerle şu anda kamu bankaları arasında en ucuz faizle ihtiyaç kredisi veren banka olmayı sürdürüyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        HALKBANK 10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİT HESAPLAMA

        Halkbank'tan ihtiyaç kredisi kullanan müşterilere aylık yüzde 1,63 oranında kredi faizi uygulandığı bildirildi. 36 ay vadeli 10 Bin TL ihtiyaç kredisi çekenler bankaya kredi vadesi boyunca her ay 389,56 TL kredi taksiti ödüyorlar. Bu şartlarda sarfedilen 15 Bin TL ihtiyaç kredisinin toplam maliyetinin ise 14.024,16 TL bulunduğu bildirildi. Bu maliyetler pazar ortalamasına göre uygun olarak değerlendirilebiliyor.


        VAKIFBANK 15 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİT HESAPLAMA

        Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşterilere banka aylık yüzde 1,61 kredi faizi uyguluyor. 36 ay vadeli 15 Bin TL gereksinim kredisi kullanan müşteriler bankaya her ay 582,09 TL kredi taksiti ödüyorlar. Bu şartlarda sarfedilen ihtiyaç kredisinin toplam maliyetinin ise 20.955,01 TL bulunduğu bildirildi.

        İHTİYAÇ KREDİSİ

        İhtiyaç kredisi, bireylerin ticari hedefler dışında eğitim, seyahat, evlilik, taşınma, alışveriş, beyaz eşya gibi ya da sahip olunan borcu tespit edilen bireylerin her türlü ihtiyacını karşılamak değişik vade seçenekleri ile özel ve kamu bankalarının sağladığı finansal destektir. İhtiyaç kredisi belirli vakit karşılığında tüketicilere verilir. Kredi çekerken alınan miktardan çoğunu bankalara geri ödemek gerekiyor. Bunun sebebi ise bankaların tespit ettiği faiz oranlarıdır. Ödeme planı banka ve tüketici arasında tespit edilen vadelere göre değişir.

        İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

        İhtiyaç kredisi çekebilmek amacıyla birtakım şartlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

        18 yaşından büyük olmak

        Gelir belgesi

        Sigorta girişinin olması

        Kredi notunuzun yeterli olması.

        Kredi çekerken en mühim kriterlerden birisi de kredi notudur. Tüketicinin kredi notu ne kadar yüksekse bankalardan kredi alabilme olanağı daha kolaydır.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması! Kamu bankalarından tabandan kredi!
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