Emekli, ev hanımı, dul, yetim, işsiz ve engelli vatandaşlar hemen alabilirsiniz! Para iadesi yapılıyor! Dilekçeyle başvuran...

BELEDİYEDEN İSTEYİN

Vergi Usul Kanunu'na göre, nakden ya da mahsuben tahsil edilen fakat çok ya da yersiz tahsil edildiği anlaşılan vergilerin iadesine olanak tanınıyor. Bu kapsama Emlak Vergisi de giriyor. Emlak Vergisi'nden muaf bulunduğunu bilmeden ödeme yapanların, alakalı belediyenin emlak birimine başvurup, Vergi Usul Kanunu Madde 120'yi dayanak göstererek yersiz ödediği vergilerin iadesini talep etme hakkı bulunuyor.

TALEP REDDEDİLİYOR

İade talebinde bulunmak amacıyla belediyelerin emlak birimine 'düzeltme dilekçesi' verilmesi gerekiyor. Bu müracaat ardından belediyelerin beyanın doğruluğunu araştırıp, mükellefe yanıt vermesi zorunlu. Fakat vergiler belediyenin gelir kaynağı bulunduğu amacıyla fazlası belediye, vatandaşı ya sözlü olarak reddedip dilekçesini bile işleme koymuyor ya da talebini detaylı gerekçelerle reddetme yolunu seçiyor.

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