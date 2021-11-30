Emekli, ev hanımı, dul, yetim, işsiz ve engelli vatandaşlar hemen alabilirsiniz! Para iadesi yapılıyor! Dilekçeyle başvuran...

Dilekçeyle başvuranlara para iadesi yapılıyor. 5 sene koşulu bulunuyor. Ev, arsa, arazi, tarla, işyeri gibi gayrimenkul sahipleri Emlak Vergisi'ni ödemekle yükümlü. Fakat muaf olan ve muaflığını bilmeyen büyük bir kesim de var. Muafiyeti bilmeden ödeme yapıldıysa 5 senelik geriye dönük iade alınabiliyor. Bunun amacıyla belediyeye başvurmak yeterli. Fakat birtakım belediyeler geriye dönük ödemede zorluk çıkarıyor. Bu halde vatandaşın hakkı nedir?
BELEDİYEDEN İSTEYİN
Vergi Usul Kanunu'na göre, nakden ya da mahsuben tahsil edilen fakat çok ya da yersiz tahsil edildiği anlaşılan vergilerin iadesine olanak tanınıyor. Bu kapsama Emlak Vergisi de giriyor. Emlak Vergisi'nden muaf bulunduğunu bilmeden ödeme yapanların, alakalı belediyenin emlak birimine başvurup, Vergi Usul Kanunu Madde 120'yi dayanak göstererek yersiz ödediği vergilerin iadesini talep etme hakkı bulunuyor.
TALEP REDDEDİLİYOR
İade talebinde bulunmak amacıyla belediyelerin emlak birimine 'düzeltme dilekçesi' verilmesi gerekiyor. Bu müracaat ardından belediyelerin beyanın doğruluğunu araştırıp, mükellefe yanıt vermesi zorunlu. Fakat vergiler belediyenin gelir kaynağı bulunduğu amacıyla fazlası belediye, vatandaşı ya sözlü olarak reddedip dilekçesini bile işleme koymuyor ya da talebini detaylı gerekçelerle reddetme yolunu seçiyor.
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DAVA AÇILABİLİR
Düzeltme talebinin reddi durumunda bu defa belediye başkanlığına aynı şekilde şikayet müracaatı yapılması gerekiyor. Hak sahiplerinin geri ödeme talebinin belediye başkanlığı doğrultusundan da reddedilmesi üstüne yapılması gerekenleri Avukat Hanife Emine Kara anlattı. Kara, "Bu muafiyetten yararlanmak amacıyla taşınmazın olduğu yerdeki alakalı belediyeye bir dilekçe ile başvurulmasına karşın talebin yazılı olarak reddedilmesi ya da 30 gün içerisinde rastgele bir yanıt verilmemesi durumunda mükelleflerin dava açma hakkı mevcuttur" dedi.
KİMLER MUAF?
Hiç geliri olmadığını belgeleyenler (ev hanımları ya da işsiz kalanlar), gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı gibi) sınırlı olan yani yalnızca emekli maaşı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Fakat bunun amacıyla birtakım şartları yerine getirmeleri gerekiyor.