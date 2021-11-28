İletişim Başkanlığı'ndan 'Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı' açıklaması: Türkiye ve üye ülkeler için hayatî öneme sahip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağladığı Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı (EİT) toplantısını değerlendirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı, pek çok yönden Türkiye ve üye ülkeler için hayatî öneme sahiptir. Üye ülkeler, doğal kaynaklar açısından zengin olmakla birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınmaya dayalı bir geleceğe katkı sağlayacak ekonomik kaynak çeşitliliğine de sahiptir. Bu da Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu bu teşkilatı en önemli uluslararası örgütlerden biri yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.
İşte Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı (EİT) ile ilgili İletişim Başkanlığı tarafından yapılan o açıklama;
Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan ziyâreti çerçevesinde katılım gösterdiği ve mevcut dönem başkanlığını da Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhammedov'a devrettiği Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı, pek çok yönden Türkiye ve üye ülkeler için hayatî öneme sahiptir.
Türkiye'yi, Türkî Cumhuriyetler ve Güney Asya ülkeleriyle bir araya getiren Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı (EİT), 8 milyon km²'lik bir alanı ve 500 milyona yakın nüfûsu bünyesinde barındırmaktadır.
Üye ülkeler, doğal kaynaklar açısından zengin olmakla birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınmaya dayalı bir geleceğe katkı sağlayacak ekonomik kaynak çeşitliliğine de sahiptir. Bu da Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu bu teşkilatı en önemli uluslararası örgütlerden biri yapmaktadır.
EİT, üyesi devletler vasıtasıyla Basra Körfezi, Hint Körfezi, Karadeniz, Akdeniz,Hazar Denizi ve Kafkasya olmak üzere Balkanlara kadar erişim imkanı ile stratejik olarak da dünyanın en önemli lokasyondaki örgütlerinden biridir.