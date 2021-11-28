İletişim Başkanlığı'ndan 'Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı' açıklaması: Türkiye ve üye ülkeler için hayatî öneme sahip





Üye ülkeler, doğal kaynaklar açısından zengin olmakla birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınmaya dayalı bir geleceğe katkı sağlayacak ekonomik kaynak çeşitliliğine de sahiptir. Bu da Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu bu teşkilatı en önemli uluslararası örgütlerden biri yapmaktadır.



EİT, üyesi devletler vasıtasıyla Basra Körfezi, Hint Körfezi, Karadeniz, Akdeniz,Hazar Denizi ve Kafkasya olmak üzere Balkanlara kadar erişim imkanı ile stratejik olarak da dünyanın en önemli lokasyondaki örgütlerinden biridir.