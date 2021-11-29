Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira yatacak! 500,00, 625,00 TL ve 750,00 TL... Emekli vatandaşlara duyuru yapıldı!

Ardı ardına açıklanma yapıldı. Bu bağlamda emekliler için ek ödemeler gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası bu yılki emekli promosyonlarını açıkladı. Bu anlamda bankalar resmi internet sitelerinde gerçekleştirdikleri açıklamalarda emekli promosyon ücretlerini duyurdular. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekli.