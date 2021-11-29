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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 08:30
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    • 30.11.2021 08:30
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    Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira yatacak! 500,00, 625,00 TL ve 750,00 TL... Emekli vatandaşlara duyuru yapıldı!

    Emekli maaşını bu bankalardan çekme sözü veren emekli kişilerin hesabına yüzlerce lira yatacak. Emekli vatandaşların alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankalara göre farklılık gösteriyor. Bazı bankalar ön koşulsuz promosyon ödemeleri gerçekleştirirken birtakım bankalar ise otomatik ödeme talimatı ile emekli vatandaşlara promosyon ödemelerini yatırıyor. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası promosyon ödemeleri ne kadar? Koşulları neler?

    takvim.com.tr
    Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira yatacak! 500,00, 625,00 TL ve 750,00 TL...

    Ardı ardına açıklanma yapıldı. Bu bağlamda emekliler için ek ödemeler gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası bu yılki emekli promosyonlarını açıkladı. Bu anlamda bankalar resmi internet sitelerinde gerçekleştirdikleri açıklamalarda emekli promosyon ücretlerini duyurdular. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekli.

    Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekli.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Vakıfbank Emekli Promosyonu

    1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı

    1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL,

    1.500 – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL,

    2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL

    Emekli aylıklarını Vakıfbank aracılığı ile alan vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Vakıfbank'tan almayı taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.

        Garanti Bankası Emekli Promosyonu

        Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 1.300 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara
        1.650 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000'e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200' ü aşkın Garanti BBVA ATM'sinden emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubeye gelmeniz gerekir.
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        Haberler Ekonomi Bunu yapanların hesabına yüzlerce lira yatacak! 500,00, 625,00 TL ve 750,00 TL... Emekli vatandaşlara duyuru yapıldı!
            SON DAKİKA