Mikro Yazılım halka arz ne zaman? Mikro Yazılım borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Mikro Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Göktekin Dinçerler;"Mikro Yazılım 2018'den itibaren yaptığı 5 şirket ve yazılım satın almasıyla Mikrogrup'u oluşturmuştur. Mikrogrup olarak, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla muhasebe ve ticari yazılım programları ile e-Dönüşüm hizmetleri sunduğumuz 100 binin üzerinde aktif müşterimiz bulunuyor. 420'yi geçen çalışma arkadaşımız, 120 kişiyi geçen ARGE ve yazılım geliştirme ekibimiz ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren 345 iş ortağımız ile birlikte ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimizle buluşmasını sağlıyoruz. Bu ürün ve hizmetlerimiz perakende, e-ticaret, dağıtım, otomotiv, inşaat, üretim ve sağlık gibi 30'u aşkın farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ'ler, mikro işletmeler ve bu işletmelere hizmet veren mali müşavirler tarafından kullanılıyor. 2020 yıl sonu itibarıyla lisanslı entegratörlerle çalışan kayıtlı e-dönüşüm kullanıcı sayısına göre yaklaşık %19'luk bir pazar payıyla, Türkiye'nin güçlü pazar konumuna sahip e-Dönüşüm hizmet sağlayıcılarından biriyiz.