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    • Ekonomi
    • 29.11.2021 11:24
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    • 29.11.2021 11:27
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    Mikro Yazılım halka arz ne zaman? Mikro Yazılım borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?

    Yatırımlarını halka arz firmaları üzerinden yapmak isteyenler Mikro Yazılım halka arz ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için başvuru yapan ve onay alan firma hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki talep toplama tarihi belli oldu mu eşit mi oransal mı olacak? Mikro Yazılım borsada ne zaman işlem görecek? Mikro Yazılım hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Gibi daha pek çok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Mikro Yazılım halka arz ne zaman?

    Mikro Yazılım halka arz ne zaman? Mikro Yazılım borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) başvurusuna onay verdiği Mikro Yazılım halka arzı ile ilgili tüm detaylar yatırımcılar tarafından ekonomi gündeminde merakla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte detaylar...

    MİKRO YAZILIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Halka arza Yapı Kredi Yatırım ve İş Yatırım liderlik ediyor. Talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

    1988 yılında kurulan ve kurumsal ticari yazılım sektöründe faaliyet gösteren Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mikro Yazılım), şirket paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 54,35'lik kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay başvurusunda bulundu.

    SPK'ya sunulan taslak izahname Mikro Yazılım'ın "mikro.com.tr", Yapı Kredi Yatırım'ın "ykyatirim.com.tr" ve İş Yatırım'ın "isyatirim.com.tr" adresli internet sitelerinde yayımlandı.33 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için muhasebe ve ticari yazılım programları ile mali müşavirlere yönelik çözümler geliştiren şirket; 2017 yılında Turk Ventures Advisory Limited'in danışmanlığını yaptığı özel sermaye fonları ve Earlybird Digital East Fund'dan yatırım almıştı. Mikro Yazılım'ın iştirakleri arasında, 2018 yılında yüzde 100'ünü satın aldığı Zirve Yazılım'ın yanı sıra yine yüzde 100'üne sahip olduğu Paraşüt Yazılım ile yüzde 60 oranında ortak olduğu Shopside Yazılım, MuhasebeTech Yazılım ve MevzuatTR Yazılım yer alıyor.

        Konu ile ilgili açıklamada bulunan Mikro Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Göktekin Dinçerler;"Mikro Yazılım 2018'den itibaren yaptığı 5 şirket ve yazılım satın almasıyla Mikrogrup'u oluşturmuştur. Mikrogrup olarak, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla muhasebe ve ticari yazılım programları ile e-Dönüşüm hizmetleri sunduğumuz 100 binin üzerinde aktif müşterimiz bulunuyor. 420'yi geçen çalışma arkadaşımız, 120 kişiyi geçen ARGE ve yazılım geliştirme ekibimiz ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren 345 iş ortağımız ile birlikte ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimizle buluşmasını sağlıyoruz. Bu ürün ve hizmetlerimiz perakende, e-ticaret, dağıtım, otomotiv, inşaat, üretim ve sağlık gibi 30'u aşkın farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ'ler, mikro işletmeler ve bu işletmelere hizmet veren mali müşavirler tarafından kullanılıyor. 2020 yıl sonu itibarıyla lisanslı entegratörlerle çalışan kayıtlı e-dönüşüm kullanıcı sayısına göre yaklaşık %19'luk bir pazar payıyla, Türkiye'nin güçlü pazar konumuna sahip e-Dönüşüm hizmet sağlayıcılarından biriyiz.

        Özel sermaye fonlarından sağladığımız yatırımlarla birlikte son yıllarda ivmemizi artırarak pazardaki konumumuzu güçlendirdik. İş yapış biçimimizi ve şirket kültürümüzü şekillendiren müşteri odaklı yaklaşımımızla, sayıları yüz bini aşan aktif müşterilerimiz olmasının gururunu taşıyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşmenin iş ve yaşam pratiklerini etkilediği günümüz dünyasında yazılım sektörünün potansiyeli ortada. Biz de bunun bilinciyle, Mikrogrup'un mevcut potansiyelini daha yukarı taşıma ve kurumsal yapımızı güçlendirme yönündeki önemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için önemli bir karar alarak SPK'ya halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik." dedi.
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        Haberler Ekonomi Mikro Yazılım halka arz ne zaman? Mikro Yazılım borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar?
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