Mikro Yazılım halka arz ne zaman? Mikro Yazılım borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) başvurusuna onay verdiği Mikro Yazılım halka arzı ile ilgili tüm detaylar yatırımcılar tarafından ekonomi gündeminde merakla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte detaylar...
MİKRO YAZILIM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka arza Yapı Kredi Yatırım ve İş Yatırım liderlik ediyor. Talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.
1988 yılında kurulan ve kurumsal ticari yazılım sektöründe faaliyet gösteren Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mikro Yazılım), şirket paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 54,35'lik kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay başvurusunda bulundu.
SPK'ya sunulan taslak izahname Mikro Yazılım'ın "mikro.com.tr", Yapı Kredi Yatırım'ın "ykyatirim.com.tr" ve İş Yatırım'ın "isyatirim.com.tr" adresli internet sitelerinde yayımlandı.33 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için muhasebe ve ticari yazılım programları ile mali müşavirlere yönelik çözümler geliştiren şirket; 2017 yılında Turk Ventures Advisory Limited'in danışmanlığını yaptığı özel sermaye fonları ve Earlybird Digital East Fund'dan yatırım almıştı. Mikro Yazılım'ın iştirakleri arasında, 2018 yılında yüzde 100'ünü satın aldığı Zirve Yazılım'ın yanı sıra yine yüzde 100'üne sahip olduğu Paraşüt Yazılım ile yüzde 60 oranında ortak olduğu Shopside Yazılım, MuhasebeTech Yazılım ve MevzuatTR Yazılım yer alıyor.