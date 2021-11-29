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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 08:31
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    • 30.11.2021 08:31
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    Kış yardımları illere göre gıda, kömür, odun ve elektrik yardımları veren kurumlar ve başvuru adresleri! Kara kış etkili geldi

    İllere göre besin yardımı veren kurumlar ve müracaat şartları vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. Kış ayları evvel vatandaşlar devlet desteklerine müracaatta bulunacak gereksinimleri olduğu alanlarda yardım talep ediyorlar. Devlet kurumları kişilerin bu taleplerine çok sayıda destek uygulaması ile karşılık veriyorlar. Öyle ki bu desteklerin birçoğu geri ödemesiz, karşılıksız olup kişilerin en çok gereksinim duydukları alanlarda sağlanıyorlar. Valilikler doğrultusundan vatandaşa sağlanan yardım ve destekler ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yapılan yardımları kapsamaktadır.

    takvim.com.tr
    Kara kış kapıda! Kış yardımları illere göre gıda, kömür, odun ve elektrik yardımları...

    Kış aylarının gelmesi ile birlikte insanların yakacak masrafları artmaya başladı. Aynı zamanda illere göre, gıda, kömür, odun ve elektrik yardımları veren kurumlar ve başvuru adreslerini haberimizde veriyoruz. Yakacak yardımı alabilmek isteyen gereksinim sahibi vatandaşlar bu yardımları nasıl temin edebileceklerini merak ediyorlar. Bu hususta ilk adres Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluyor. Ayrıca gıda yardımı yapan kurumlar bu yardımları birbirinden farklı şekilde yapıyorlar. Bazı kurumlar sadece ana temel besin maddelerinden oluşan bir koli hazırlarken bazı kurumların paket kapsamı oldukça geniş oluyor.

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI

    Vakıflar Genel Müdürlüğü düzenli gıda yardımı yapan kurumların başında geliyor. Kurum gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara kuru gıda desteği sağlıyor. 81 şehirde müdürlüğü bulunan VGM gıda yardımı alabilmek için sağlanması gereken şartları şu şekilde açıkladı.

    "Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar."

    VGM gıda yardımı başvuruları kurum il müdürlüklerinden yapılacak.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    GIDA YARDIMI YAPAN KURUMLAR

    Gıda yardımı yapan kurumlar bu yardımları birbirinden farklı şekilde yapıyorlar. Bazı kurumlar sadece ana temel besin maddelerinden oluşan bir koli hazırlarken bazı kurumların paket kapsamı oldukça geniş oluyor. Peki bu kurumlar hangileri? İşte gıda yarrdımı sağlayan kurumlar;

    * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

    * Kaymakamlıklar

    * Belediyeler

    * Vakıflar Genel Müdürlüğü

    FAKİR AİLELERE DEVLET YARDIMI

    Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız amacıyla devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Bu amaçla de bir çok aile parasal yetersizlikler sonunda olabildiğince sorun yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur doğrultusundan işsiz olan vatandaşlarımıza iş olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak halde olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız amacıyla yoksulluk maaşı verilerek bir çok aileye parasal destek sağlanmaktadır.

        YAKACAK YARDIMI NEREDEN ALINIR?

        Yakacak yardımı alabilmek isteyen gereksinim sahibi vatandaşlar bu yardımları nasıl temin edebileceklerini merak ediyorlar. Bu hususta ilk adres Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluyor. Bakanlığın sosyal yardım uygulamaları içinde yer alan yakacak yardımı ile gereksinim sahibi kişilerin yakacak gereksinimleri karşılayabiliyor.

        Bunun yanı sıra detaylı belediyeler de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı verebiliyorlar. Hem de detaylı dernekler ve vakıflar da yakacak yardımı konusu ile ilgili gereksinim sahibi vatandaşlara yardımcı oluyorlar.

        ELEKTRİK YARDIMI NASIL ALINIR?

        Elektrik desteği her aileye sağlanmıyor. Bakanlık bu desteği daha daha eskiden sosyal yardım alan ve almaya devam eden ailelere sağlıyor.

        Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü doğrultusundan sağlanan bu destek amacıyla rastgele bir müracaat prosedürü bulunmuyor. Kurum Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden her ay yeni listeler hazırlayarak kimlerin destek alacağına dair tespit etmeyi yapıyor. Listede olanlar PTT'den fatura ödemeleri esnasında kimlik kartı ile destekten yararlanıyor.

        1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha çok kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL elektrik yardımı yapılıyor. Destek miktarı 53 TL ile 106 TL arasında değişiyor.

        KİMLER YAKACAK YARDIMI ALABİLİR?

        Aile Bakanlığı doğrultusundan verdiği yakacak yardımının kimler doğrultusundan alınabileceği de merak ediliyor. Bu hususta Aile Bakanlığı doğrultusundan kamuoyuna bilgi verildi. Buna göre sosyal güvencesi olmayan gereksinim sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ama hane içerisinde vatandaş başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan hanelere yakacak yardımı verilmektedir.

        YAKACAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Yakacak yardımı müracaatı gerçekleştirmek isteyenler bu müracaat işlemlerini nasıl yapabileceklerini merak ediyorlar. Bunun amacıyla gereksinim sahibi olduğunu düşünen kişilerin hayat sürdürdükleri illerde ya da ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaatta bulunmaları gerekiyor. Bu başvurularla alakalı heyetlerce değerlendirildikten sonra vatandaşlara yakacak yardımları teslim ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Kış yardımları illere göre gıda, kömür, odun ve elektrik yardımları veren kurumlar ve başvuru adresleri! Kara kış etkili geldi
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