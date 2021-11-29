Kış yardımları illere göre gıda, kömür, odun ve elektrik yardımları veren kurumlar ve başvuru adresleri! Kara kış etkili geldi

ELEKTRİK YARDIMI NASIL ALINIR?

Elektrik desteği her aileye sağlanmıyor. Bakanlık bu desteği daha daha eskiden sosyal yardım alan ve almaya devam eden ailelere sağlıyor.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü doğrultusundan sağlanan bu destek amacıyla rastgele bir müracaat prosedürü bulunmuyor. Kurum Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden her ay yeni listeler hazırlayarak kimlerin destek alacağına dair tespit etmeyi yapıyor. Listede olanlar PTT'den fatura ödemeleri esnasında kimlik kartı ile destekten yararlanıyor.

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha çok kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL elektrik yardımı yapılıyor. Destek miktarı 53 TL ile 106 TL arasında değişiyor.

KİMLER YAKACAK YARDIMI ALABİLİR?

Aile Bakanlığı doğrultusundan verdiği yakacak yardımının kimler doğrultusundan alınabileceği de merak ediliyor. Bu hususta Aile Bakanlığı doğrultusundan kamuoyuna bilgi verildi. Buna göre sosyal güvencesi olmayan gereksinim sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ama hane içerisinde vatandaş başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan hanelere yakacak yardımı verilmektedir.