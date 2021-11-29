Kış yardımları illere göre gıda, kömür, odun ve elektrik yardımları veren kurumlar ve başvuru adresleri! Kara kış etkili geldi

Kış aylarının gelmesi ile birlikte insanların yakacak masrafları artmaya başladı. Aynı zamanda illere göre, gıda, kömür, odun ve elektrik yardımları veren kurumlar ve başvuru adreslerini haberimizde veriyoruz. Yakacak yardımı alabilmek isteyen gereksinim sahibi vatandaşlar bu yardımları nasıl temin edebileceklerini merak ediyorlar. Bu hususta ilk adres Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluyor. Ayrıca gıda yardımı yapan kurumlar bu yardımları birbirinden farklı şekilde yapıyorlar. Bazı kurumlar sadece ana temel besin maddelerinden oluşan bir koli hazırlarken bazı kurumların paket kapsamı oldukça geniş oluyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI
Vakıflar Genel Müdürlüğü düzenli gıda yardımı yapan kurumların başında geliyor. Kurum gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara kuru gıda desteği sağlıyor. 81 şehirde müdürlüğü bulunan VGM gıda yardımı alabilmek için sağlanması gereken şartları şu şekilde açıkladı.
"Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar."
VGM gıda yardımı başvuruları kurum il müdürlüklerinden yapılacak.
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GIDA YARDIMI YAPAN KURUMLAR
Gıda yardımı yapan kurumlar bu yardımları birbirinden farklı şekilde yapıyorlar. Bazı kurumlar sadece ana temel besin maddelerinden oluşan bir koli hazırlarken bazı kurumların paket kapsamı oldukça geniş oluyor. Peki bu kurumlar hangileri? İşte gıda yarrdımı sağlayan kurumlar;
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
* Kaymakamlıklar
* Belediyeler
* Vakıflar Genel Müdürlüğü
FAKİR AİLELERE DEVLET YARDIMI
Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız amacıyla devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Bu amaçla de bir çok aile parasal yetersizlikler sonunda olabildiğince sorun yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur doğrultusundan işsiz olan vatandaşlarımıza iş olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak halde olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız amacıyla yoksulluk maaşı verilerek bir çok aileye parasal destek sağlanmaktadır.