Türkiye'ye karşı oynanan çirkin döviz kuru oyunu BAE ile yapılan anlaşmayla bozuldu! Yeni yatırımlar mı geliyor?

Bir diğer önemli konu da İsrail Başbakanı ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı ilişki ve taraflar arasındaki ilişkilerin normalleşmesi. Bundan sonraki aşamada taraflar arasındaki mevcut ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum. BAE'nin Türkiye'deki yatırım miktarı bile birkaç kat artabilir" diye konuştu.