Türkiye'ye karşı oynanan çirkin döviz kuru oyunu BAE ile yapılan anlaşmayla bozuldu! Yeni yatırımlar mı geliyor?

Azerbaycanlı analist Samir Humbatov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında yapılan görüşme ve anlaşmaları değerlendirdi.
Nahyan'ın ziyaretinin Türk Lirası'nın dolar karşısında suni olarak hızla değer kaybetmesiyle birlikte gerçekleştiğini belirten Humbatov, "Taraflar arasında imzalanan 10 milyar dolarlık yatırım Türk Lirası'nın yeniden değer kazanmasına neden oldu. Bu, Türkiye'ye karşı oynanan çirkin oyunun bozulduğu anlamına geliyor.
'Arap Baharı' sonrasında taraflar arasında bozulan ilişkilerin yeniden canlanmasının özel nedenleri var. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile devam eden gergin ilişkilerin kendisine fayda sağlamadığını, aksine Türkiye'nin bölgede artan rolünün ulusal çıkarlarını gölgede bıraktığının farkındadır.