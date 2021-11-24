TİP, TKP gibi terör ile bağlantıları olan partiler döviz kurundaki oynaklığı fırsat bilip halkı sokağa çağırdı.

CHP'NİN FONLADIĞI MEDYA GEZİCİ TAYFAYA ÇANAK TUTTU

CHP'nin fonladığı bilinen ve sürekli olarak CHP'nin yalanlarını manşetlerine taşıyan Sözcü, HALK TV, Cumhuriyet, ODA TV gibi yayın organları da operasyona çanak tuttu.