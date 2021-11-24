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    • 25.11.2021 00:06
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    Dolar bahanesiyle sokakları karıştırmak isteten provokatörlerden 70'i gözaltında!

    Son dakika haberleri... Döviz kurunu bahane ederek sokakları karıştırmak isteyen Gezici tayfa, dün tencere tava ile başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birkaç şehirde provokasyona soyundu. LGBT ve PKK lehine slogan attıkları da duyulan provokatörlere operasyon düzenlendi. İstanbul'un Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Eyüpsultan ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen izinsiz gösteriler nedeniyle 70 kişi gözaltına alındı.

    Tencere tava hep ayı hava!

    Geçtiğimiz gün Dolar yaşanan spekülatif hareketlenme ile 11.25'ten güne başlayarak 13.54 seviylerine kadar yükseldi.

    Döviz kurunu bahane ederek sokakları karıştırmak isteyen Gezici tayfa, tencere tava ile başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birkaç şehirde provokasyona soyundu.

    TİP, TKP gibi terör ile bağlantıları olan partiler döviz kurundaki oynaklığı fırsat bilip halkı sokağa çağırdı.

    CHP'NİN FONLADIĞI MEDYA GEZİCİ TAYFAYA ÇANAK TUTTU
    CHP'nin fonladığı bilinen ve sürekli olarak CHP'nin yalanlarını manşetlerine taşıyan Sözcü, HALK TV, Cumhuriyet, ODA TV gibi yayın organları da operasyona çanak tuttu.

    Durumu fırsat bilip provokasyona soyunan kişiler, iktidarı suçlayarak 'erken seçim' sloganları attı.

    Bazı şahıslar da tıpkı Gezi Parkı provokasyonundaki gibi tencere ve tavalarla olayları körükledi.

        LGBT VE PKK'YA ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI
        Eylemlere ilişkin sosyal medyaya yansıyan bir videoda, provokatörlerin PKK ve LGBT'lilere özgürlük istediği görüldü.

        Eline megafon alan bir provokatöre "Kürt halkına özgürlük istiyoruz, LGBT'liler ve kadınlar özgürlük istiyoruz" şeklinde slogan attı.

        İZİNSİZ GÖSTERİ YAPAN 70 KİŞİ GÖZALTINDA
        İstanbul'un Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Eyüpsultan ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen izinsiz gösteriler nedeniyle 70 kişi gözaltına alındı.

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        Haberler Güncel Dolar bahanesiyle sokakları karıştırmak isteten provokatörlerden 70'i gözaltında!
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