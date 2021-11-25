MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na miting tepkisi: Sabah Demirtaş talimat verdi akşam Kılıçdaroğlu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı basın toplantısında döviz kurunu bahane ederek konuyu yine erken seçime getirdi.
Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de ilk mitiglerinin yapılacağını ifade ederek, "Seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, saatler önce HDP'nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" yaptığı açıklamanın ardından gelmesi büyük tepki çekmişti.