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    • 25.11.2021 15:44
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    • 25.11.2021 15:49
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na miting tepkisi: Sabah Demirtaş talimat verdi akşam Kılıçdaroğlu yaptı

    Partisinin MYK toplantısının ardından basın açıklaması yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun döviz kurunu bahane edip erken seçim için miting açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, HDP'nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın sabah attığı tweetin ardından Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir açıklama gelmesi ile ilgili, “Kılıçdaroğlu'nun partisinin olağanüstü MYK toplantısından sonra yaptığı kokuşmuş açıklamanın referansı HDP'dir, Demirtaş'tır, PKK örgütüdür” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı basın toplantısında döviz kurunu bahane ederek konuyu yine erken seçime getirdi.

    Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de ilk mitiglerinin yapılacağını ifade ederek, "Seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, saatler önce HDP'nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" yaptığı açıklamanın ardından gelmesi büyük tepki çekmişti.

        DEMİRTAŞ'IN TALİMATIYLA HAREKET EDEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
        HDP ile iş birliğini alenen gözler önüne seren Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nun partisinin olağanüstü MYK toplantısından sonra yaptığı kokuşmuş açıklamanın referansı HDP'dir, Demirtaş'tır, PKK örgütüdür" dedi.

        İşte Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklaması:

        Ekonomik büyümedeki göz kamaştırıcı artış, ihracattaki rekor yükseliş, ülkemizin girdaptan kurtulduğuna işarettir. Bu kapsamda CHP fırsatçıdır. Erken seçimden başka söyleyeceği bir şey bulunmayan zillet ittifakının ana ve yan ortakları, Türkiye aleyhine planlı bir hareketlenme içindedir. Türk Milleti bu iğrenç gelişmeleri yakından izlemektedir. Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken zilletin ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir. Terörist Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme pasını alarak iç barış için beyan etmesi kimin iş birliğinde olduğunu göstermiştir.

        "TÜRKİYE, DÖVİZ SABOTAJLARINA YENİLMEYECEKTİR, HAYAT PAHALILIĞINA BOYUN EĞMEYECEKTİR"
        Cumhuriyet tarihinde böyle bir eziklik ve erdemsizlik hiç görülmemiştir. Kılıçdaroğlu'nun partisinin olağanüstü MYK toplantısından sonra yaptığı kokuşmuş açıklamanın referansı HDP'dir, Demirtaş'tır, PKK örgütüdür. Onların dikte ettiği ne varsa sahiplenerek sahaya inmeye karar vermiştir. Müfteri Kılıçdaroğlu, asıl kaosu kendi partisinde yaşadığını görmeyecek kadar körleşmiştir. Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecektir, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Faiz lobisine eğilmeyecektir. Türkiye hayat pahalılığına boyun eğmeyecektir. Cumhur İttifakı alayını göğüslemeye yeminlidir.
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        Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na miting tepkisi: Sabah Demirtaş talimat verdi akşam Kılıçdaroğlu yaptı
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