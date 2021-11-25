MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na miting tepkisi: Sabah Demirtaş talimat verdi akşam Kılıçdaroğlu yaptı

DEMİRTAŞ'IN TALİMATIYLA HAREKET EDEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

HDP ile iş birliğini alenen gözler önüne seren Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nun partisinin olağanüstü MYK toplantısından sonra yaptığı kokuşmuş açıklamanın referansı HDP'dir, Demirtaş'tır, PKK örgütüdür" dedi.

İşte Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklaması:

Ekonomik büyümedeki göz kamaştırıcı artış, ihracattaki rekor yükseliş, ülkemizin girdaptan kurtulduğuna işarettir. Bu kapsamda CHP fırsatçıdır. Erken seçimden başka söyleyeceği bir şey bulunmayan zillet ittifakının ana ve yan ortakları, Türkiye aleyhine planlı bir hareketlenme içindedir. Türk Milleti bu iğrenç gelişmeleri yakından izlemektedir. Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşurken zilletin ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir. Terörist Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme pasını alarak iç barış için beyan etmesi kimin iş birliğinde olduğunu göstermiştir.