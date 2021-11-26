En az 6 ay çalışana 8 maaş hakkı! Geri dönmeyi kabul etmezseniz anında hesaba aktarılıyor. Yasada milyonlarca işçiyi koruyan bir çok madde var. Bu kapsamda da çalışanlar yasalarda olan haklarını merak ediyor. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışabilecekken bununla birlikte 8 maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, suç duyurusu tazminatı var. İşçilerin önemli haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içinde eski işine dönüyor veya başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Normal olarak bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok önemli bir detay var.
30 GÜN SÜRENİZ VAR!
Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları.
İşten çıkartılanlar dikkat! Aynı işyerinde tekrar çalışabilirsiniz. Çalışma imkanı bulamazsanız 8 maaşa kadar tazminat alabilirsiniz. Ancak sadece 30 gün süreniz var unutmayın.
Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor. Ancak burada süre çok önemli.
MUTLAKA SEBEP OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."
Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.
KİMLER İŞE DÖNEBİLİR?
Şimdi bu haktan yararlanmanın şartlarına bakalım.
1) Öncelikle iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır
İşçinin çalıştığı yerle hizmet sözleşmesi yapmış olmak kaydıyla yani sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir. Belirli süreli iş sözleşmeleri iş güvencesi uygulamasına tabi olmuyor. Ancak belirli iş sözleşmesi yapılmış olsa da ardı ardına devam ediyorsa (örneğin turizm çalışanları gibi) bu kez belirsiz süreli iş sözleşmesi haline geleceğinden bu çalışanlar da geri dönüş güvencesinden yararlanabilecektir.
2) İşçinin çalıştığı işyerinde en az 6 ay çalışmış olması da şarttır
Aynı işyerinde işe başladığı tarihten itibaren 6 takvim ayının geçmiş olması yeterli sayılmıştır. Burada eğer deneme süresi varsa bu süre de 6 aylık süreden sayılacaktır.
3) İşyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması da gerekir
İşverenin birden fazla işletmesi var ise işletmelerinde çalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır. Yani işçinin çalıştığı yerde 2 kişi bile olsa toplam şubelerdeki çalışan sayısı 30 ve daha fazla ise güvence hakkı bulunacaktır. Örneğin bir bankanın bir şubesinde 10 kişi çalışsa bile tüm şubeler düşünüldüğünde 30 rakamı geçilmiş olacaktır.
4) İşten sebepsiz çıkartılmak
İşverenin işten çıkartma işlemini yasal bir sebebe dayandırmaması gerekir. Yani kavga eden, kurallara uymayan bir işçinin çıkartılması haklı gerekçeyle olmaktadır.