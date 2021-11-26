En az 6 ay çalışana 8 maaş hakkı! Geri dönmeyi kabul etmezseniz anında hesaba aktarılıyor. Yasada milyonlarca işçiyi koruyan bir çok madde var. Bu kapsamda da çalışanlar yasalarda olan haklarını merak ediyor. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışabilecekken bununla birlikte 8 maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, suç duyurusu tazminatı var. İşçilerin önemli haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içinde eski işine dönüyor veya başka bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Normal olarak bu durumda çalışma süresiyle ilgili detaylar burada çok önemli bir detay var.

30 GÜN SÜRENİZ VAR!

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları.

İşten çıkartılanlar dikkat! Aynı işyerinde tekrar çalışabilirsiniz. Çalışma imkanı bulamazsanız 8 maaşa kadar tazminat alabilirsiniz. Ancak sadece 30 gün süreniz var unutmayın.

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor. Ancak burada süre çok önemli.