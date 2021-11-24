Döviz kuru operasyonunun diğer ucunda Reuters, BBC, CNBC, Financial Times var! Kaos medyası yine sahnede!

BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Türk ekonomisine başlatılan döviz kuru odaklı saldırı dolar ve euronun son hareketleri ile bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye'deki dolar kurundaki spekülatif artış dünya kamuoyunun da gündemine oturdu. Döviz kurları üzerindeki operasyonlar, ekonomiye yapılan oyunlar bir kez daha küresel finans çetelerinin elinde...