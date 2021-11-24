Dertleri ekonomi değil! Kur saldırısıyla iktidara zarar vermek ve erken seçime zorlamak istiyorlar

Kurdaki artış sonrası TKP ve TİP'in başını çektiği bir grup Ankara, İstanbul ve İzmir'de sokağa indi ve sokak çağrısı yaptı. Muhalefet yanlısı medya 'Halk Sokağa İndi' şeklinde başlıklarla kaos ve panik ortamı yaratırken, sosyal medyada da özellikle FETÖ ve PKK destekçisi birçok hesap yalanlarla sokak olayları yaratmanın peşine düştü.



Gezi olaylarına benzer bir ortamın yaratılmaya çalışıldığı günü değerlendiren Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, muhalefetin erken seçim çağrıları ve kur saldırısını da değerlendirdi. Yiğitel, meselenin ekonomi olmadığını, algı operasyonu ile Erdoğan'ın iktidardan indirilmeye çalışıldığını ifade etti.'Çakallar puslu havayı sever' diyen Yiğitel, "Erdoğan, konuşmasında da söyledi son 8 yıldır doğal olmayan müdahaleler var. Bir ABD Başkanı yakın zamanda ilk kez TL'yi açıktan hedef aldı, Trump. Ekonomik operasyonları da buna ekleyin. Erdoğan daha önce de bunu başardı, yine başaracak. Şeytan taşlayıp tavaf etmek onun için çok sıradan bir olay." dedi.