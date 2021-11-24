Dertleri ekonomi değil! Kur saldırısıyla iktidara zarar vermek ve erken seçime zorlamak istiyorlar

Kurdaki artış sonrası TKP ve TİP'in başını çektiği bir grup Ankara, İstanbul ve İzmir'de sokağa indi ve sokak çağrısı yaptı. Muhalefet yanlısı medya 'Halk Sokağa İndi' şeklinde başlıklarla kaos ve panik ortamı yaratırken, sosyal medyada da özellikle FETÖ ve PKK destekçisi birçok hesap yalanlarla sokak olayları yaratmanın peşine düştü.
Gezi olaylarına benzer bir ortamın yaratılmaya çalışıldığı günü değerlendiren Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, muhalefetin erken seçim çağrıları ve kur saldırısını da değerlendirdi. Yiğitel, meselenin ekonomi olmadığını, algı operasyonu ile Erdoğan'ın iktidardan indirilmeye çalışıldığını ifade etti.'Çakallar puslu havayı sever' diyen Yiğitel, "Erdoğan, konuşmasında da söyledi son 8 yıldır doğal olmayan müdahaleler var. Bir ABD Başkanı yakın zamanda ilk kez TL'yi açıktan hedef aldı, Trump. Ekonomik operasyonları da buna ekleyin. Erdoğan daha önce de bunu başardı, yine başaracak. Şeytan taşlayıp tavaf etmek onun için çok sıradan bir olay." dedi.
"İLK YALAN ÜZERİNDEN İKİNCİ YALANI ORTAYA ATIP FAKE HESAPLARLA KÖPÜRTTÜLER"
Yiğitel'in A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı değerlendirme şöyle:
Gece boyunca sosyal medyada köpürtülmeye çalışıldı. FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar gece boyunca, 'Sokağa indiler' diye çok köpürttü. TKP ve TİP'ten bir grup slogan attı, olay o kadar. Baktığın zaman 8-10 kişi.
O görüntüler paylaşıldı, halk sokağa iniyor denildi. Sonra halk sokağa iniyor yaygarası koparanlar sonra bir başka yalanı devreye soktular. Sokağa inerseniz AK Parti OHAL ilan eder demeye başladılar. İlk yalan ve ilk yalan üzerine kurulan ikinci yalan ve fake hesaplarla köpürtülen bir durum.
"DÜNYADA BİR SIKIŞMIŞLIK VE TÜRBÜLANS VAR"
Sözcü'nün 'Sorun faiz değil başımızdaki vaiz' manşetini de eleştiren Yiğitel, muhalif medyanın dünden beri halkı sokağa dökmeye yönelik haberlerine de sert tepki gösterdi:
Birtakım medya siteleri de büyük puntolarla başlık attılar. Halk sokağa indi dediler, bakıyorsunuz halkın sokağa indiği falan yok. Çakallar puslu havayı sever. Ekonomiden dolayı hafif bir türbülans var ama düzeltilecek. Dünyada bir sıkışmışlık, türbülans var. Olmayan bir şey üzerinden yaygara kopararak halkı sokağa indirmeye çalışanlar var. Birtakım medyada buna alet oldu.
"AYNISINI BERAT BEY'E DE YAPTILAR! GİDERSE, FAİZ YÜKSELİRSE DOLAR DÜŞECEKTİ HANİ, NE OLDU?"
İYİ Partili Mehmet Aslan'ın, 'Dünya'da ilk kez bir Cumhurbaşkanı istifa ediyorum dediği anda Dolar 5 lira düşecek!' paylaşımına sert tepki gösteren Yiğitel, meselenin ekonomi olmadığının en iyi örneklerinden birinin bu paylaşımda görüldüğünü belirtti.