Son dakika: Euro ve dolar neden düşüyor? 24 Kasım 2021 döviz kurları: Dolar, euro düşüşü devam edecek mi?

Döviz kurlarında yaşanan düşüşün hemen sonrasında piyasadaki gelişmeler dakika dakika takip ediliyor. Bugün piyasaların açılmasının ardından dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamıştı. Peki, euro ve dolar neden düşüyor? 24 Kasım 2021 döviz kurları: Dolar, euro düşüşü devam edecek mi? İşte piyasalarda son durum...
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyon baskısı nedeniyle destekleyici para politikalarını beklenenden önce uygulamadan kaldırabileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini ve para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.
SERBEST PİYASADA AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 13,1540 liradan, avro 14,7870 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 12,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 13,9240 lira olmuştu.