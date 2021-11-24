Son dakika: Euro ve dolar neden düşüyor? 24 Kasım 2021 döviz kurları: Dolar, euro düşüşü devam edecek mi?

Döviz kurlarında yaşanan düşüşün hemen sonrasında piyasadaki gelişmeler dakika dakika takip ediliyor. Bugün piyasaların açılmasının ardından dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamıştı. Peki, euro ve dolar neden düşüyor? 24 Kasım 2021 döviz kurları: Dolar, euro düşüşü devam edecek mi? İşte piyasalarda son durum...