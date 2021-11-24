25 Kasım benzin, motorin, LPG zam mı geldi? Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından benzin, motorin ve LPG fiyatlarıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam geldi. Peki, benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 25 Kasım benzin, motorin, LPG zam mı geldi? İşte il il son fiyatlar...