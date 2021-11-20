40.000 TL kredi 36 ay vade imkanı geldi! Bankalar tarafından faiz oranları son dakika bir gecede değişti!

Hemen müracaat yapan nakit olarak alıyor! 40.000 TL kredi 36 ay vade müjdesi! Normalleşme süreçlerinin gelmesi ile birlikte makul fiyatlı olarak verdiği kredi faiz oranları son buldu. Nakit para çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son hal nedir araştırmalarına devam ediyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Bu anlamda sadece Kamu bankaları değil özel bankalarda taşın altına elini koyuyor. Fakat kampanyalı kredi veren bankalar faiz oranlarını yenilerken kampanyasız standart kredi paketlerinde faiz oranları şimdilik düşmedi.
40.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,49
Aylık Taksit
1.516,38 TL
Toplam Ödeme
54.789,68 TL
Garanti BBVA Sonbahar Kredisi
Sonbahar Kredisi
Faiz Oranı
%1,76
Aylık Taksit
1.597,68 TL
Toplam Ödeme
57.716,48 TL
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
QNB Finansbank Tanışma Kredisi
Tanışma Kredisi
Faiz Oranı
%1,36
Aylık Taksit
1.478,08 TL
Toplam Ödeme
53.410,88 TL
N Kolay N Kolay Kredi
N Kolay Kredi
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
1.546,22 TL
Toplam Ödeme
55.863,92 TL
İş Bankası İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,60
Aylık Taksit
1.549,22 TL
Toplam Ödeme
55.971,92 TL