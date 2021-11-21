Yüzde 1.20 faizle konut kredisi hesaplama! Kredi faiz oranları son dakika depremi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.20 şeklinde revize ettiği haberi büyük sevinç yaşattı. Kredi faiz oranları son dakika depremi! Yüzde 1.20 faizle konut kredisi hesaplama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından hemen harekete geçildi. Kamu bankları, 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde kredi faizini 1,29'dan 1,20'ye indirdi. 100 bin, 200 bin ve 300 bin lira hususu kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, yeni güncelleme ardından geri ödeyecekleri seviyesi merak ediyor. İşte detaylar...
Peş peşe açıklandı! Kredi faiz oranları son dakika depremi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta içi faiz indirimi kararının sonrasında kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Ev alacaklar bağlamında büyük ehemmiyet taşıyan kredi faiz indirimleri amacıyla resmi açıklama geldi. Kamu bankalarının atmış bulunduğu ismim ardından aylık faiz seviyesi ve senelik maliyet oranları düşürüldü. Yeni belirtiler faiz oranları ile ev alabilmek isteyenler amacıyla meydana gelen ödeme planlarını hesapladık.
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar amacıyla kredi faiz oranlarını bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.
YENİ FAİZ ORANLARI SEVİNDİRDİ!
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank müşterilerinin ev almalarına aylık yüzde 1.29 faiz oranıyla aracılık yapıyorlardı. Vade farkı uygulamayan bankalar 120 ay vade imkanı sağlıyorlardı.
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank doğrultusundan ilan edilen açıklama kapsamında konut kredisi faiz oranları bundan ileri süreçte aylık yüzde 1.20 olarak uygulanacak.