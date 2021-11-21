İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faizlerinde 10 bankadan hamle yapıldı! Oranlar ters düz oldu! Kredilerde haftasonu bombası!
Kredi çekme planları yapan vatandaşlar, Merkez Bankası doğrultusundan verilebilecek faiz kararını bekliyordu. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Buna göre faizlerde 100 baz puanlık indirime gidildi. Konut, taşıt, gereksinim ve ticari kredi faiz oranları ile alakalı açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...
Ardına ardına açıklamalar yapıldı. Konut alacak vatandaşlar sevindi. İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faizlerinde 10 bankadan hamle yapıldı! Oranlar ters düz oldu. Kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği, ihtiyaçtan ötürü kredi kullanma planları yapanları yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının açıklanmasının sonrasında vatandaşlarda kredi faiz oranlarının da düşürülebileceği tarafında beklenti oluştu. Peki Kredi faizleri düşer mi? Kredi faizleri düşecek mi? İşte merak edilenler...
KREDİ FAİZLERİ DAHA DA DÜŞER Mİ?
Merkez Bankası'nın faiz kararı, 100 baz puanlık indirim yönünde oldu. Önceki indirim kararından sonra kamu bankaları kredi faizlerini indirmişti. Bu sebeple, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından kredi faizlerinde yeniden düşüş olup olmayacağı merak konusu oldu.
Bu anlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisinde indirime gitti. Konut kredisi oranları 1.20 seviyesine indi.
UZMANLARDAN AÇIKLAMA
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener kredilerde artış yaşanacağını düşündüğünü dile getirerek şöyle konuştu, "Ticari krediler daha da iyileşecek. Faiz kararının kredi faizlerine yansıyacağını düşünüyorum.
Özellikle kamu bankaları tarafından faiz indirimi yapılabileceğini düşünüyorum. Bankalar Merkez Bankası'ndan daha ucuza borçlanabileceğine göre bunun kredilere yansıması da doğal olarak olacaktır."