21 Kasım Pazar canlı döviz kuru! Bugün 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu?

21 Kasım dolar ve euro fiyatlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Cuma günü, Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 11,3081 ile zirveyi gördü. Dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,83 üzerinde 11,0374'ten tamamladı. Döviz kurlarında görülen dalgalı grafik bugün de devam ediyor. Perşembe günü TCMB'nin faizleri düşürmesinin ardından yükselişe geçen dolar rekor tazeleyerek 11 TL sınırını aştı. Peki, 21 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!