TÜSİAD'dan Merkez Bankası'na "faizleri indirmeyin" baskısı! Simone Kaslowski'den zamanlaması manidar açıklama





FAİZCİ TÜSİAD YİNE DEVREDE

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, faiz kararı öncesi konuştu. "Piyasayı canlandırmanın yolunun faizi düşürerek olamayacağını artık hepimiz görmüş olmalıyız" açıklamasında bulunan Kaslowski'nin sözleri, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı haftasında baskıcı bir mesaj olarak algılandı.

"Türkiye'de enflasyon dinamiklerinin 2015'ten itibaren bozulduğunu" iddia eden TÜSİAD Başkanı, "Bazı dönemler doğru politikalara dönme çabamız olsa da buralarda sabırlı davranamıyoruz. Sürekli olarak faiz indirimlerinde aceleci davranıyoruz. Şimdiki sürecin geçtiğimiz 5-6 yıldan en önemli farkı şu ki, artık dünyada da enflasyon var. Rüzgâr arkamızdan esmiyor. Bu mücadelede önümüze gelen her fırsatı kaçırdık maalesef. Şimdi de global koşullar bizi çok daha zorlu enflasyonist bir ortama sokuyor. Fiyat istikrarı olmadan büyüme sağlayamayız. Cümlelerimizde fiyat istikrarı olsa da, buraya giden yöntemlerimiz sürekli başarısız olmakta. Bu da ülkemizde alım gücünü belirgin düşürmekte. Sürdürülebilir bir tüketici talebinin alım gücünün olmadığı bir ortamda, yatırım ve üretim kararı almak ne kadar mümkün olabilir? Piyasayı canlandırmanın yolunun maalesef sadece faizi düşürerek olamayacağını artık hepimiz görmüş olmalıyız" ifadelerini kullandı.