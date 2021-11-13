TÜSİAD'dan Merkez Bankası'na "faizleri indirmeyin" baskısı! Simone Kaslowski'den zamanlaması manidar açıklama

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, pek çok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı, önümüzdeki günlerde yapılacak Merkez Bankası toplantısı ile Kasım ayı faiz kararını netleştirmiş olacak. Her ay belli aralıklarla toplanan Merkez Bankası'nın, yapacağı toplantıda faiz hakkında nasıl bir karar alacağı PPK toplantısı ile netlik kazanacak. Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Ekim ayı için 200 baz puan indirme kararı almıştı. Gözler şimdi bu ayki açıklanacak karara çevrildi. Toplantı 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek.
FAİZCİ TÜSİAD YİNE DEVREDE
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, faiz kararı öncesi konuştu. "Piyasayı canlandırmanın yolunun faizi düşürerek olamayacağını artık hepimiz görmüş olmalıyız" açıklamasında bulunan Kaslowski'nin sözleri, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı haftasında baskıcı bir mesaj olarak algılandı.
"Türkiye'de enflasyon dinamiklerinin 2015'ten itibaren bozulduğunu" iddia eden TÜSİAD Başkanı, "Bazı dönemler doğru politikalara dönme çabamız olsa da buralarda sabırlı davranamıyoruz. Sürekli olarak faiz indirimlerinde aceleci davranıyoruz. Şimdiki sürecin geçtiğimiz 5-6 yıldan en önemli farkı şu ki, artık dünyada da enflasyon var. Rüzgâr arkamızdan esmiyor. Bu mücadelede önümüze gelen her fırsatı kaçırdık maalesef. Şimdi de global koşullar bizi çok daha zorlu enflasyonist bir ortama sokuyor. Fiyat istikrarı olmadan büyüme sağlayamayız. Cümlelerimizde fiyat istikrarı olsa da, buraya giden yöntemlerimiz sürekli başarısız olmakta. Bu da ülkemizde alım gücünü belirgin düşürmekte. Sürdürülebilir bir tüketici talebinin alım gücünün olmadığı bir ortamda, yatırım ve üretim kararı almak ne kadar mümkün olabilir? Piyasayı canlandırmanın yolunun maalesef sadece faizi düşürerek olamayacağını artık hepimiz görmüş olmalıyız" ifadelerini kullandı.
MERKEZ'İN SON KARARI SONRASI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEYDİ;
"Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri, salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.