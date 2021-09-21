TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski yanlış bilgiler kullanarak iktidara parmak salladı

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın bugün BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada göçmenler konusunda herkesin elini taşın altına koyması çağrısını bir kez daha yinelemesi bekleniyor.

YALANIN BATSIN KASLOWSKİ

TÜSİAD Başkanı Kaslowski'nin yanlış algı oluşturmaya dönük sözleri şöyle:

"Bunun için de öncelikli olarak, söz konusu alışveriş ilişkisinin en temel unsurlarından biri olan göç konusunda Türkiye'nin AB için sığınmacılara karşı tampon bölge tasarımının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz.

Uluslararası iş bölümünde Türkiye'nin, içine kapanmış bir 'Kale Avrupası'nın sınır bekçisi konumunda, sığınmacılar için bir cazibe merkezi haline gelmesi ilerleme hedeflerine aykırıdır. AB tarafının kuruluş ideallerine de aykırı olan bu konu yeniden müzakere edilmelidir."