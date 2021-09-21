TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski yanlış bilgiler kullanarak iktidara parmak salladı

TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu tarafından düzenlenen "Hırs ve Değerler Arasında Yarış: Kapitalizm, Liberalizm ve Demokrasi" başlıklı webinarda açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski iktidarı hedef alan açıklamalarda bulundu.
Yeni göç stratejisini hedef alan Kaslowski, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkenin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesinin olmadığını, göç ve sığınmacılar konulu 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini hemen her açıklamasında vurgulamasına rağmen Türkiye'nin sığınmacılara karşı AB'ye tampon olmaması gerektiğini öne sürerek toplumda ve iş dünyasında yanlış algı oluşturmak istedi.
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın bugün BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada göçmenler konusunda herkesin elini taşın altına koyması çağrısını bir kez daha yinelemesi bekleniyor.
YALANIN BATSIN KASLOWSKİ
TÜSİAD Başkanı Kaslowski'nin yanlış algı oluşturmaya dönük sözleri şöyle:
"Bunun için de öncelikli olarak, söz konusu alışveriş ilişkisinin en temel unsurlarından biri olan göç konusunda Türkiye'nin AB için sığınmacılara karşı tampon bölge tasarımının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz.
Uluslararası iş bölümünde Türkiye'nin, içine kapanmış bir 'Kale Avrupası'nın sınır bekçisi konumunda, sığınmacılar için bir cazibe merkezi haline gelmesi ilerleme hedeflerine aykırıdır. AB tarafının kuruluş ideallerine de aykırı olan bu konu yeniden müzakere edilmelidir."