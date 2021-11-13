Kim ne kadar maaş alacak? Emekli maaşlarına zam beklenenden daha fazla olacak! İşte zam listesi...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam seviyesini gösterecek. Bunun 3 aylık alanında enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam seviyesi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:

Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan alanı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon tahminlerine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu halde zam seviyesi yüzde 11.17'ye ulaşacak.