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    • Ekonomi
    • 14.11.2021 10:02
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    • 14.11.2021 10:02
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    Kim ne kadar maaş alacak? Emekli maaşlarına zam beklenenden daha fazla olacak! İşte zam listesi...

    Kim ne kadar alacak? Emekli maaşlarına zam beklenenden daha fazla olacak! Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak açıkladı. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'yi bulacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zamma ayrıca yüzde 6.17 fark alacak. Bu senenin son enflasyon raporunu aktaran Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 senesi enflasyon öngörülerinin yüzde 18.4 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 sene sonucunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sene sonucunda yüzde 11.8'e ve 2023 sene sonucunda ise yüzde 7 seviyesina geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde devamlılık kazanacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

    takvim.com.tr
    Kim ne kadar maaş alacak? Emekli maaşlarına zam beklenenden daha fazla olacak! İşte zam listesi...

    Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak'ta geliri artacak. Yeni asgari ücret amacıyla Aralık'ta yapılacak komisyon toplantısı beklenirken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayı zammında da 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. Geçen sene TÜFE Kasım'da yüzde 2.30, Aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu sene da benzer bir dizin artışı yaşanması durumunda bu senenin ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5'e çıkacak. Yılın ilk 6 ayında yüzde 8.45 zam alan işçi emeklileri ikinci 6 ayda yüzde 10.5 zam daha alacak. Böylece 2021 senesi yüzde 19.9 zamla kapatılacak. İşte maaşa göre zam listesi

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

    2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam seviyesini gösterecek. Bunun 3 aylık alanında enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam seviyesi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek.

    MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:

    Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan alanı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon tahminlerine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu halde zam seviyesi yüzde 11.17'ye ulaşacak.

    ASGARİ ÜCRET:

    Enflasyon bilgileri asgari ücretin belirlenmesinde mühim rol oynuyor.

    Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki yılın enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.

    Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre asgari ücret artışı yüzde 25 seviyesinde olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.

    İŞSİZLİK MAAŞI:

    Asgari ücrette yüzde 25'lik bir artış olduğunda çoğu ödeme ve borçlanma rakamları da artmış olacak. İşsizlik maaşında alt sınır bin 789, üst sınır 3 bin 577 lirayı bulacak.

        YENİ YILDA NE DEĞİŞECEK?

        Merkez Bankası enflasyon ön görüi Yüzde 18.4

        SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı Yüzde 9.17

        Memur emeklisi Ocak zammı Yüzde 5+6.17

        Memur Ocak zammı Yüzde 5+6.17

        Asgari ücret artışı Yüzde 25 (18.4 + 6-7 puan)

        Brüt asgari ücret 4.471,87 TL

        Net asgari ücret 3.532,38 TL

        İşsizlik maaşı en az 1.789 TL

        İşsizlik maaşı en çok 3.577,5 TL

        KİM NE KADAR ALACAK?


        MEMUR VE EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞ TABLOSU

        Bekçi

        Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 2021 Temmuz ayında 5.421 TL alıyorken, Ocak ayında 5,692 lira alacak.

        Öğretmen 1/4

        2021 Temmuz ayında 6.415 lira alıyorken, Ocak ayında 6.823 lira maaş alacak.

        Hemşire1/4

        2021 Temmuz ayında 6.334 lira alıyorken Ocak ayında 7.047 lira alacak.

        Mühendis

        2021 Temmuz ayında 7.902 lira alıyorken, Ocak ayında 8.385 lira maaş alacak.

        Şef

        2021 Temmuz ayında 6.051 lira alıyorken, Ocak ayında 6.441 lira maaş alacak.

        Öğretmen 9/1

        2021 Temmuz ayında 5.822 lira alıyorken, Ocak ayında 6.201 lira maaş alacak.

        Hizmetli 15/1

        2021 Temmuz ayında 4.983 lira alıyorken, Ocak ayında 5.320 lira maaş alacak.
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