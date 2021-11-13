Kim ne kadar maaş alacak? Emekli maaşlarına zam beklenenden daha fazla olacak! İşte zam listesi...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak'ta geliri artacak. Yeni asgari ücret amacıyla Aralık'ta yapılacak komisyon toplantısı beklenirken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayı zammında da 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. Geçen sene TÜFE Kasım'da yüzde 2.30, Aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu sene da benzer bir dizin artışı yaşanması durumunda bu senenin ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5'e çıkacak. Yılın ilk 6 ayında yüzde 8.45 zam alan işçi emeklileri ikinci 6 ayda yüzde 10.5 zam daha alacak. Böylece 2021 senesi yüzde 19.9 zamla kapatılacak. İşte maaşa göre zam listesi
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:
2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam seviyesini gösterecek. Bunun 3 aylık alanında enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam seviyesi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:
Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan alanı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon tahminlerine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu halde zam seviyesi yüzde 11.17'ye ulaşacak.
ASGARİ ÜCRET:
Enflasyon bilgileri asgari ücretin belirlenmesinde mühim rol oynuyor.
Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki yılın enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.
Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre asgari ücret artışı yüzde 25 seviyesinde olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.
İŞSİZLİK MAAŞI:
Asgari ücrette yüzde 25'lik bir artış olduğunda çoğu ödeme ve borçlanma rakamları da artmış olacak. İşsizlik maaşında alt sınır bin 789, üst sınır 3 bin 577 lirayı bulacak.