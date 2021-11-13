Ukrayna, yeniden Türkiye’nin kapısını çalacak: Önümüzdeki yıl daha fazla Bayraktar alacağız

"İLGİNÇ ÇALIŞMALAR VAR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy de, "Biz bu duruma 1 günde ya da 2 günde gelmedik. SİHA kullanımı için taktikler geliştiriyoruz. Metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var" ifadelerini kullandı.