Ukrayna, yeniden Türkiye'nin kapısını çalacak: Önümüzdeki yıl daha fazla Bayraktar alacağız
Türkiye'nin gökyüzündeki büyük gücü İnsansız Hava Uçağı / Silahlı İnsansız Hava Uçağı (İHA / SİHA) teknolojisindeki zirve konumu nedeniyle dünyanın gözü ülkemize çevrilmiş durumda. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı. Savunma sanayiinde gerçekleştirilen bu atılımlar sayesinde jeopolitik, diplomatik ve ekonomik üstünlük sağlıyoruz. Bayraktar TB-2'lerin Donbas'taki savaşa etkisi Rusya'dan sert tepki almıştı. Haberin detayları...
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Reznikov, "Türk ortaklarımız Bayraktarları üretmek için Ukrayna motorlarını kullandıklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl daha fazla (Bayraktar) alacağız. Ama bunun Ukrayna Bayraktarları olacağını belirtelim. Türkiye'de üretilecekler ama Ukrayna'ya ait olacaklar. Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasının 51. maddesi uyarınca bağımsızlığımızı korumamız için kullanılacaklar" dedi.
"İLGİNÇ ÇALIŞMALAR VAR"
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy de, "Biz bu duruma 1 günde ya da 2 günde gelmedik. SİHA kullanımı için taktikler geliştiriyoruz. Metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var" ifadelerini kullandı.