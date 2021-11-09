Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Bu konuların gündemlerinde olduğunu ve bunları çalıştıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgili diğer bakanlıklarla ve sendikalarla sonuçları paylaşacağız. Daha sonra da bir araya gelip kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

"3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA GELECEK HAFTA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"