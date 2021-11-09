Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

Milyonlarca çalışanın gözü-kulağı hükümetin EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında yürüttüğü çalışmalarda. Peki asgari ücret kaç lira olacak?
Bu konuların gündemlerinde olduğunu ve bunları çalıştıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra ilgili diğer bakanlıklarla ve sendikalarla sonuçları paylaşacağız. Daha sonra da bir araya gelip kamuoyuna açıklayacağız." dedi.
"3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA GELECEK HAFTA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"
3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. Bakan Bilgin, ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti.