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Haberler Ekonomi 2022 asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT’liler için düşünülen formül ne?

2022 asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT’liler için düşünülen formül ne?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı gelirini artıracak çalışmalarda. Emeklilerden, işçilere, emeklilik için yaş bekleyenlerden (EYT), memurlara birçok kişi Ankara'dan çıkacak karara odaklandı. Adeta her kesime dokunacak değişiklikler 2022 yılıyla birlikte devreye girecek. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT'liler için düşünülen formül ne? Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında tüm merak edilenleri yanıtladı.

07.11.2021 08:46 - Son Güncelleme: 07.11.2021 08:46
2022 asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT’liler için düşünülen formül ne?

Önümüzdeki yıl milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak çalışmalara start verildi. Emekliler işçiler, emeklilik için yaş bekleyenler ile memurlar ve çiftçiler için yeni düzenlemeler yolda

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2022 asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT’liler için düşünülen formül ne?

Önümüzdeki yıl devreye girecek yeni çalışmalar ile milyonlarca çalışan ve emeklinin yüzü gülecek. Ankara'da milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni çalışmalar başlatıldı.

2022 asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT’liler için düşünülen formül ne?

Memurlardan emeklilere; işçilerden çiftçilere kadar her kesime dokunan değişiklikler 2022 yılıyla birlikte devreye girecek.

2022 asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT’liler için düşünülen formül ne?

İŞÇİLERE ZAMLI MAAŞ: Kamuda çalışan işçilere yapılan toplu sözleşme zammından sonra sıra asgari ücret artışına geldi. Bu konuda çalışmalar Aralık ayı içinde tamamlanacak.

2022 asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT’liler için düşünülen formül ne?

Gerek hükümet yetkilileri gerekse diğer paydaşlardan gelen açıklamalar asgari ücret artışının, enflasyonun 7-8 puan daha üstünde olacağını gösteriyor.

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