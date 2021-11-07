2022 asgari ücret ve emekliye zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT’liler için düşünülen formül ne?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı gelirini artıracak çalışmalarda. Emeklilerden, işçilere, emeklilik için yaş bekleyenlerden (EYT), memurlara birçok kişi Ankara'dan çıkacak karara odaklandı. Adeta her kesime dokunacak değişiklikler 2022 yılıyla birlikte devreye girecek. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum ne? EYT'liler için düşünülen formül ne? Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında tüm merak edilenleri yanıtladı.
07.11.2021 08:46
- Son Güncelleme: 07.11.2021 08:46