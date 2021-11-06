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    • Ekonomi
    • 06.11.2021 13:25
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    • 06.11.2021 13:40
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    Memura 3600 ek gösterge zammı, sözleşmeli personele kadro, kamu işçisine tayin hakkı!

    3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro konularının çözümünden sonra kamuda yaklaşık 1 milyon taşerondan kadroya geçen sürekli işçinin toplu sözleşmede gündeme gelen eş durumu nakli, iller arası nakil ve öğrenim durumu itibarıyla pozisyon değişikliği çalışmaları masaya yatırılıyor. Milyonlarca çalışanın beklediği detayları takvim.com.tr açıklıyor.

    takvim.com.tr
    Kamu işçisine tayin hakkı

    Kamuda çalışanlar açısından 2022 yılı büyük değişikliklere sahne olacak. memurlar için 3600 ek gösterge zammı gelirken sözleşmeli personelin kadro sorunu da çözülecek.




    Bu arada taşerondan kamuya kadroya geçen 1 milyona yakın sürekli işçinin tayin, nakil ve öğrenim durumu gibi sorunları da masaya yatırılarak çözüme kavuşturulacak.

    3600 ek gösterge ve sözleşmeli personele kadro geliyor

    Yapılan çalışmaya göre, sürekli işçilere bulundukları bakanlıklarında yer değiştirme imkanı getiriliyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaya göre, eş durumu, sağlık ve mazeret nedeniyle sürekli işçilerin çalıştıkları bakanlıklarda iller arasında yer değiştirebilecek.

        Böylece eş ve çocuklarından ayrı olarak başka bir şehirde çalışan kamu işçileri aileleriyle aynı ile tayin edilebilecek. İller arasında sürekli işçiler becayiş yolu ile yer değiştirebilecek.


        Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon kamu işçisi öğrenim değişikliğinin olması durumunda yeni pozisyonlarda çalıştırılabilecek.

        Üniversite bitiren sürekli işçilerin hem ücretleri yükselecek hem de artık temizlikte çalışmayacaklar.
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            Haberler Ekonomi Memura 3600 ek gösterge zammı, sözleşmeli personele kadro, kamu işçisine tayin hakkı!
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