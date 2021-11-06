Memura 3600 ek gösterge zammı, sözleşmeli personele kadro, kamu işçisine tayin hakkı!

Kamuda çalışanlar açısından 2022 yılı büyük değişikliklere sahne olacak. memurlar için 3600 ek gösterge zammı gelirken sözleşmeli personelin kadro sorunu da çözülecek.
Bu arada taşerondan kamuya kadroya geçen 1 milyona yakın sürekli işçinin tayin, nakil ve öğrenim durumu gibi sorunları da masaya yatırılarak çözüme kavuşturulacak.
Yapılan çalışmaya göre, sürekli işçilere bulundukları bakanlıklarında yer değiştirme imkanı getiriliyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaya göre, eş durumu, sağlık ve mazeret nedeniyle sürekli işçilerin çalıştıkları bakanlıklarda iller arasında yer değiştirebilecek.