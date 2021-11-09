EYT'liler böyle emekli olacak! Erken emeklilikte yaşa takılanlar için sır açığa çıktı! Bu düzenlemeyle birlikte yaşa bakılmadan...

Erken emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2021 yılının bitmesine 2 aydan az bir süre kaldı. EYT sorunuyla ilgili detaylar tekrar konuşulmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha evvel kapıları kapattığı EYT'liler bağlamında 3 adımda emeklilik formülü düşünülüyor. Pek çok vatandaşın yüzünün güleceği bu formüllerle, yaşa bakılmadan emeklilik olanağı sağlanacak. Çeşitli EYT formülleri değerlendiriliyor. Sigorta sistemine göre emekli olabilmek amacıyla, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır.
50 YAŞ ALTINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla çalışma başlatmıştı. Hükümet kaynaklarından elde edilen verilere göre 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının olası olamayacağı belirtildi.
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EYT'LİLER İÇİN ÇEŞİTLİ FORMÜLLER SUNULDU
Sigorta sistemine göre emekli olabilmek amacıyla, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT'liler primlerini doldurduğu durumda sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor. Mağduriyetlerini pek çok kez dile getirdiler; fakat kapılar kapanmıştı.
2021 yılının sonuna yaklaşılırken EYT sorunu tekrardan masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı'nın talimatı vermesinin ardından, detaylı formüller sunuldu. 9 Eylül 1998 evvel sigortalı olan vatandaşlar amacıyla emeklilik düzenlemesi tekrardan yapılması bekleniyor.