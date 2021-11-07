Kabine Toplantısı başladı! Gündemde neler var? Asgari ücret zammı, EYT, 3600 ek gösterge...

Kabine Toplantısı sonuçları için Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemi ele alınmıştı. Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. Bakanların katılımı ile yapılan toplantıda salgında gelinen son durum da değerlendirilecek.
KABİNE KARARLARI...
Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı