Türkiye'ye son 5 yılda en fazla yabancı yatırım Hollanda'dan geldi: 5,4 milyar dolar

İngiltereli yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yatırımları 3 milyar 95 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken Azerbaycan'dan yatırımcılar da ülkede 2 milyar 928 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Bu ülkeleri 2 milyar 305 milyon dolarla İspanya, 2 milyar 108 milyon dolarla ABD, 1 milyar 856 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 809 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 797 milyon dolarla Katar, 1 milyar 338 milyon dolarla Lüksemburg ve 1 milyar 261 milyon dolarla Avusturya izledi.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise Türkiye'ye 3 milyar 441 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi oldu.

Hollanda, bu dönemde de Türkiye'ye en çok doğrudan yatırımın geldiği ülke olarak dikkati çekti. Hollandalı yatırımcılar ülkeye 8 ayda 599 milyon dolar yatırım yaparken, ABD'li yatırımcılar 566 milyon dolar, İngilizler 395 milyon dolar, İsviçreliler 281 milyon dolar ve Japonlar 221 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.