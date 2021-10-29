TESK'ten esnafa "ticari akaryakıt" isteği

Bu yıl benzine 1 lira 20 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 84 kuruş zam yapıldığını ifade eden Palandöken, "En önemli maliyet kalemi akaryakıt olan esnafımızın bu zamlar karşısında ayakta durması zorlaşıyor. Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıt zamlarının, yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyeti artırarak kazancın azalmasına sebep olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: