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    • Ekonomi
    • 30.10.2021 08:34
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    • 30.10.2021 08:36
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    Ziraat Bankası duyurdu! En az 1.000 TL ve 2.000 TL paranız varsa şubeye gidin

    Ziraat Bankası Ziraat vadeli Türk lirası mevduat hesabı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Banka açıklamasında, "Şube kanalımızda 1.000 TL ve 2.000 üzeri tutarlarla açılan vadeli mevduat hesaplarına faiz seviyesi uygulanmaktadır." İfadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    En az 1.000 TL ve 2.000 TL paranız varsa şubeye gidin: Ziraat Bankası duyurdu!

    Ziraat Bankası TL hesabı için mevduat faiz oranları merak ediliyor. 1.000 ve 2.000 TL tutarında paranız varsa mevduat faizi kazanabilirsiniz. Bu anlamda Ziraat Bankası 30 gün sonunda vadeli hesap için %14,00 oranında faiz veriyor. Ziraat vadeli Türk lirası mevduat hesabı; Türk lirası (TL) cinsinden 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 sene ve kırık vadeli olarak açtırılabilir. Vade bitiminden evvelce para çekilmek istendiğinde, faiz programı işlemeye devam eder.

    Ziraat Bankası Mevduat faizi oranları

    Ziraat Bankası 1.000 32 gün vadeli mevduat hesabı

        Ziraat Bankası 2.000 32 gün vadeli mevduat hesabı

        Özellikleri

        Ziraat Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınızı; Türk Lirası cinsinden 1-730 gün arası vadeli olarak açabilir, vade bitiminde anaparanızı faiziyle eş güdümlü geri alabilirsiniz.

        Vadeli hesaplardan vadesinden evvelce kısmen ya da tamamiyle iade isteğinde bulunulması ve Bankanın bu isteği kabul etmesi hâlinde, hesaba vadesiz faiz seviyesi uygulanarak ödeme yapılır.

        Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınız; vade bitiminde aksine bir talimat vermediğiniz sürece, aynı vade zamanı ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz seviyesi ile yenilenir.

        Ziraat Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınızı; Türk Lirası (TL) cinsinden 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 sene ve kırık vadeli olarak açtırabilirsiniz. Vade bitiminde anaparanızı faiz getirisiyle eş güdümlü geri alabilirsiniz

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Özellikleri

        Ziraat Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabı; Türk Lirası (TL) cinsinden 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 sene ve kırık vadeli olarak açtırılabilir.
        Vade bitiminden evvelce para çekilmek istendiğinde, faiz programı işlemeye devam eder: Yatırdığınız anapara, vadesiz mevduat faiz getirisiyle eş güdümlü ödenir. Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınız; vade bitiminde aksine bir talimat vermediğiniz sürece, otomatik olarak bir evvelceki vade zamanı kadar yenilenir.

            Tasarruf Mevduatı Güvencesi Hakkında Duyuru

            25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de etkinlik gösteren bir kredi kuruluşunun vatan içi şubelerinde gerçek şahıslar adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere husus olmayan Türk Lirası, döviz ve değerli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara dair faiz reeskontları toplamının 150 Bin Türk Lirası'na kadar olan alanı sigorta kapsamındadır.
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            Haberler Ekonomi Ziraat Bankası duyurdu! En az 1.000 TL ve 2.000 TL paranız varsa şubeye gidin
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