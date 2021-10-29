Ziraat Bankası duyurdu! En az 1.000 TL ve 2.000 TL paranız varsa şubeye gidin

Ziraat Bankası TL hesabı için mevduat faiz oranları merak ediliyor. 1.000 ve 2.000 TL tutarında paranız varsa mevduat faizi kazanabilirsiniz. Bu anlamda Ziraat Bankası 30 gün sonunda vadeli hesap için %14,00 oranında faiz veriyor. Ziraat vadeli Türk lirası mevduat hesabı; Türk lirası (TL) cinsinden 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 sene ve kırık vadeli olarak açtırılabilir. Vade bitiminden evvelce para çekilmek istendiğinde, faiz programı işlemeye devam eder.
Ziraat Bankası Mevduat faizi oranları
Ziraat Bankası 1.000 32 gün vadeli mevduat hesabı