12 ay boyunca alabiliyorsunuz! PTT'den 200-400-600 TL ödeme anında alın! İşte ödeme şartları ve detaylar

Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan bayanlara yönelik çok sayıda sosyal yardım verilmektedir. Bakanlıkça belirti edilen kriterleri taşıyan kadınlar bu sosyal yardımları almaya hak kazanırlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan ödemeler amacıyla anne ya da baba müracaat yapabilmektedir. Peki bu parayı alabilmek amacıyla şartlar neler? Doğum parası nasıl alınır? Yeni doğum yapan annelere 2015 senesinde başlatılan bir desteğe göre doğum yardımı yapılıyor. Bu ödemeden nasıl yararlanılır? 1. çocuk, 2. ve 3. çocuklara ödeme ne kadar?
DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİR?
15.05.2015 yılından itibaren doğan çocuklara doğum parası desteği verilmektedir. Fakat 15.05.2015 tarihinden evvelce doğan çocuklar ne yazık ki doğum ücretinden faydalanamaz. Fakat uygulamaya göre yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annenin kaçıncı çocuğu doğurduğunu belirlemesi halinde 15.05.2015 tarihinden evvelce doğan çocukların doğum parası da ek olarak verilmektedir.
Doğum yardım parası (DYS) amacıyla hak sahipleri 1 ay amacıylada PTT giderek paralarını çekebilir. Hem de kamu işçisi olan bireylerin gerçekleştirdikleri sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan bireylerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar amacıyla doğum parası hak olarak sayılmaktadır.
DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini amacıyla e-devlet üzerinden yapılabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" aratarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama neticelerinde çıkan "Doğum parası sorgulama" opsiyonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir başka tekniği de alakalı Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı davetiye merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapılabilir ve lüzumlu verileri alabilirsiniz.
Doğum yardımı ödemeleri oluşturulan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay amacıyla da hak sahipleri doğrultusundan PTT şubelerinden temin edilmektedir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz