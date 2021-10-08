SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz gazını 2023'te vatandaşlarımızla buluşturacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak" dedi.



Bakan Dönmez, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" diye konuştu.

Özel bir televizyon kanalına açıklama yapan Bakan Dönmez şunları kaydetti:



PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

"Bu yıl petrolün varil fiyatı 80 doların üzerinde. Avrupa'da üretim azaldı. Bu durum fiyatlarda yükselmeye neden oldu.







TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZI NE DURUMDA?

Teknik altyapı olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı.



RUSYA'DAN İLAVE GAZ ALINABİLİR Mİ?

Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır. Bir sıkıntı yaşanmayacağını yetkililer ifade etti.



DOĞALGAZ FİYATINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz.



KONUT ELEKTRİĞİNE ZAM GELECEK Mİ?

Dar gelirli ailelerin elektrik tüketimlerinin bir kısmını karşılıyoruz. Devlet fedakarlık yaparak maliyeti vatandaşa yansıtmıyor.



AKARYAKITA DEVLET DESTEĞİ SÜRER Mİ?

Devlet vergi gelirinden 52 milyar TL fedakarlık yaptı.



KARADENİZ'DE SONDAJ FAALİYETLERİ

Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz, sahayı genişletiyoruz, 40 kadar kuyu kazacağız, ilk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak.Türkali'de bugün itibariyla 6 kuyumuz var. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak.



NÜKLEER SANTRAL HEDEFİ

İleride iki, üç, hatta dördüncü santraller gelebilir.



MADEN İHRACATINDA SON DURUM

İhracatımız ilk 9 ayda 4,38 milyar dolara ulaştı. Bu sene bor ihracatında rekor beklentimiz var.

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