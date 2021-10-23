Almanya'da ekonomik kriz! Daha ucuz benzin için Çekya'ya gidiyorlar
Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Almanya'da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için komşu ülke Çekya'ya yönelirken, ülkedeki benzin istasyonlarında özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluyor.
23.10.2021 21:28
- Son Güncelleme: 23.10.2021 21:28
Almanya şoförler organizasyonu ADAC yaptığı açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.55 euro (yaklaşık 17.47 TL ) olduğunu duyurdu.