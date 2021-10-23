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Almanya'da ekonomik kriz! Daha ucuz benzin için Çekya'ya gidiyorlar

Akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiği Almanya'da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için komşu ülke Çekya'ya yönelirken, ülkedeki benzin istasyonlarında özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluyor.

23.10.2021 21:28 - Son Güncelleme: 23.10.2021 21:28
Almanya’da ekonomik kriz! Daha ucuz benzin için Çekya’ya gidiyorlar

Alman sürücüler, ülkede benzin ve motorin fiyatlarının 2012 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından çareyi komşu ülke Çekya sınırındaki Çek benzin istasyonlarında buldu.

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Almanya’da ekonomik kriz! Daha ucuz benzin için Çekya’ya gidiyorlar

Alman sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için Çek benzin istasyonlarına yönelirken, istasyonlarda özellikle hafta sonları metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşuyor.

Almanya’da ekonomik kriz! Daha ucuz benzin için Çekya’ya gidiyorlar

Söz konusu istasyonlarda bir sürücünün yakıtını alıp kasada ödeme yapması ise toplam 40 dakika sürüyor.

Almanya’da ekonomik kriz! Daha ucuz benzin için Çekya’ya gidiyorlar

Almanya şoförler organizasyonu ADAC yaptığı açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.55 euro (yaklaşık 17.47 TL ) olduğunu duyurdu.

Almanya’da ekonomik kriz! Daha ucuz benzin için Çekya’ya gidiyorlar

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Dresden şehrinde bir litre Natural 95 benzin 1.79 euroya (yaklaşık 20.11 TL) satılırken, Dresden'den yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Çekya'nın Chlumec kasabasındaki benzin istasyonlarında aynı benzinin 1 litresi 1.35 euroya (yaklaşık 15.17 TL) satılıyor.

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