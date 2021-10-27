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    • Ekonomi
    • 28.10.2021 09:53
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    • 28.10.2021 09:53
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    Anında hesaplarınızda oluyor! Akbank 5000 TL faizsiz kredi fırsatı! Akbank faizsiz kredi başvuru şartları, ödeme koşulları

    Bankalar birtakım kesimlere özel olarak sıfır faizli kredi olanağı sunarken, bu şekilde kredi geri ödemelerinin mühim ölçüde rahat yapılmasına imkân tanıyor. Bu şekilde masrafsız ve kar payı olmadan sıfır maliyetli kredi alabilmenin yolu bankalar doğrultusundan açılmıştır. Emekliler, esnaflar gibi topluluklarda bankalar tarafından yayılan sıfır faizli kredi olanağından yararlanılabilecekler arasında yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Anında hesaplarınızda oluyor!

    Türkiye'de yüzlerce şubesi olan dev banka Akbank'tan kredi çekmeyi düşünenleri sevindiren bir hamle geldi. Banka 5 bin lira faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Bankanın açıklaması oldukça ses getirdi. Faizsiz olarak bu krediyi kullanabilmek için banka müşterisi olmanız gerekmektedir. Akbank 5.000 TL faizsiz kredi başvuru şartları detayları sayfamızdan açıklanmıştır.

    AKBANK 5000 TL FAİZSİZ KREDİ DETAYLARI

    Kredi teklifi ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecinden Akbanklı olan müşteriler için geçerlidir.

    Kredi başvurusunu yeni müşteri edinimi esnasında "Başlangıç ürünleri sayfasındaki İhtiyaç Kredisi seçeneği ile " yaparak müşteri olanlar hemen, "başlangıç ürünleri sayfasındaki ihtiyaç kredisi seçeneği dışındaki seçenekler ile müşteri edinim tamamlayanlar 1 gün sonra Akbank Mobil ve İnternet üzerinden kredi kampanyasından yararlanabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan müşteriler, belge işlemleri tamamlandıktan sonra Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Müşteri olduktan sonra 3 gün içinde 0 faizli krediye başvurulabilir.

    Kampanya kapsamında kullanılacak maksimum kredi tutarı 5000 TL , maksimum vade 12 aydır.

    Söz konusu kredi talepleri Banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa karşılanacaktır. Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

        FAİZSİZ KREDİ NEDİR?

        Bankaların kredi vermekteki temel amacı kar elde etmektir. Faizli kredi vade sayısına bağlı olarak geri ödemelerin fazla olarak yapıldığı bir kredi hizmetidir. Faizsiz kredi imkanında ise faiz oranı sıfır olarak belirlenirken, komisyon, kredi masrafı ve dosya masrafı gibi masraflar kredi talebinde bulunan kişilerden istenir. Özellikle geri ödemelerde rahatlamak isteyen ve daha rahat şartlar altında ödeme yapmak isteyenler tercihini faizsiz krediden yana kullanabilir.
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        Haberler Ekonomi Anında hesaplarınızda oluyor! Akbank 5000 TL faizsiz kredi fırsatı! Akbank faizsiz kredi başvuru şartları, ödeme koşulları
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