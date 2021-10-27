Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Paribu Arsenal Fan Token (AFC) ne kadar, kaç TL?

Arsenal Fan Token yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. AFC Token, İngiltere futbol liginde yer alan kulüplerden biri olarak bilinen Arsenal'in çıkarttığı para birimidir. Arsenal hayranlarını ilgilendiren açıklama Paribu'dan geldi. Peki, Arsenal Fan Token ne zaman çıkacak, listelenecek? Paribu Arsenal Fan Token (AFC) ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler!
Paribu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Paribu'da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri başladı. Alış satış işlemlerinizi ise bugün 14.00 itibariyle gerçekleştirebilirsiniz.
Arsenal Fan Token (AFC) Nedir?
AFC Token, İngiltere futbol liginde yer alan kulüplerden olan Arsenal'in yeni çıkardığı kripto para birimidir. Fan token olan Arsenal Fan Token, Socias.com üzerinde kullanılabilecek. AFC Token satışında toplam arz adedi 2 milyon adet olarak belirlendi.
Arsenal taraftarları AFC Token sahibi olarak, oy kullanma hakkı elde edebilecekler. AFC Token, Arsenal kulübünün yönetiminin verdiği bazı kararlara katkı sağlamak amacıyla oy kullanmanın mümkün hale geldiği bir projedir. Socias üzerinden yapılan ilk satışta ise maksimum satın alım adedi 500 olarak belirlendi.