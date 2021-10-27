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    • Ekonomi
    • 27.10.2021 13:08
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    • 27.10.2021 13:08
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    Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek? Paribu Arsenal Fan Token (AFC) ne kadar, kaç TL?

    Arsenal Fan Token hakkında aramalar hız kazandı. AFC Token, İngiltere futbol liginde yer alan kulüplerden biri olarak bilinen Arsenal'in çıkarttığı para birimidir. Arsenal hayranlarını ilgilendiren açıklama Paribu'dan geldi. Paribu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Paribu’da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri başladı. Alış satış işlemlerinizi ise bugün 14.00 itibariyle gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Peki, Arsenal Fan Token ne zaman çıkacak, listelenecek? Arsenal Fan Token (AFC) ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Arsenal Fan Token ne zaman çıkacak, listelenecek? Paribu Arsenal Fan Token AFC ne kadar, kaç TL?

    Arsenal Fan Token yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. AFC Token, İngiltere futbol liginde yer alan kulüplerden biri olarak bilinen Arsenal'in çıkarttığı para birimidir. Arsenal hayranlarını ilgilendiren açıklama Paribu'dan geldi. Peki, Arsenal Fan Token ne zaman çıkacak, listelenecek? Paribu Arsenal Fan Token (AFC) ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler!

    Paribu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    Paribu'da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri başladı. Alış satış işlemlerinizi ise bugün 14.00 itibariyle gerçekleştirebilirsiniz.

    Arsenal Fan Token (AFC) Nedir?

    AFC Token, İngiltere futbol liginde yer alan kulüplerden olan Arsenal'in yeni çıkardığı kripto para birimidir. Fan token olan Arsenal Fan Token, Socias.com üzerinde kullanılabilecek. AFC Token satışında toplam arz adedi 2 milyon adet olarak belirlendi.

    Arsenal taraftarları AFC Token sahibi olarak, oy kullanma hakkı elde edebilecekler. AFC Token, Arsenal kulübünün yönetiminin verdiği bazı kararlara katkı sağlamak amacıyla oy kullanmanın mümkün hale geldiği bir projedir. Socias üzerinden yapılan ilk satışta ise maksimum satın alım adedi 500 olarak belirlendi.

        Arsenal Token hakkında

        AFC Token sahibi olan Arsenal taraftarları, Arsenal takımını etkileyen pek çok konuya yön vermek amacı ile Socias üzerinden oy kullanarak, görüş bildirme hakkına sahip olurlar.
        AFC Token, kripto para cüzdanları arasında hızlı ve düşük masraflı transfer gerçekleştirebilme şansını sunar.
        AFC Token, Socias üzerinde yer alan taraftar anketlerine katılım üzerinden yeni token miktarını kazanma şansını sunar.
        Arsenal Fan Token sahipleri yine Socias üzerinden kripto para ödemesi ile tuttukları takımın ürünlerini satın alabilirler.

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